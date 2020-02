Estágio e trainee: Tegra, Nouryon, CIEE e Fundação Mudes têm vagas abertas

O primeiro trimestre é um momento favorecedor para quem busca se inserir no mercado, tanto em um programa de estágio quanto de trainee. Nessa época, empresas de todo o País abrem oportunidades para preencher suas equipes, desenvolvendo novos talentos.

Tegra Incorporadora

O Programa Jovens Talentos Tegra 2020 está com inscrições prorrogadas até o dia 17 de fevereiro. As oportunidades são nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas e são destinadas a universitários de diversas áreas, como administração, ciências econômicas, ciências contábeis, direito, engenharias, arquitetura, marketing, comunicação social, psicologia, entre outras.

O programa possui benefícios como bolsa-auxílio compatível com o mercado, plano de saúde, seguro de acidentes pessoais, vales transporte e refeição. O estágio é de 30 horas semanais. Nas obras, a vaga é CLT para universitários de Engenharia Civil com disponibilidade para trabalhar 44 horas semanais.

Nouryon

A Nouryon, empresa na área de Especialidades Químicas, está com inscrições abertas para seu Programa Trainee 2020. São cinco vagas para profissionais formados há, no máximo, dois anos, nos cursos de Engenharia das áreas Química e Mecânica.

As oportunidades têm duração de três anos e o trainee tem a possibilidade de efetivação em uma das unidades de negócio. As vagas são preferencialmente para as fábricas em Imperatriz, no Maranhão, e Eunápolis, na Bahia.

Para se inscrever, é necessário ter inglês nos níveis avançado ou fluente. As inscrições vão até 15 de fevereiro e podem ser feitas no site.

Fundação Mudes

A Fundação Mudes está com 220 oportunidades para estagiários e aprendizes em diversas áreas nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Também há vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Entre as vagas de estágio, há oportunidades para estudantes do ensino médio, técnico e estágio. A maior parte das vagas de estágio são voltadas para os cursos de administração, marketing, engenharias, comunicação social, ciências contábeis, sistema de informação e informática. Ainda há oportunidades para turismo, tecnologia da informação, direito, fisioterapia, letras, matemática, pedagogia, psicologia, entre outras.

Já para os cursos técnicos, as principais vagas são as de técnico em administração, mas ainda há chances para carreiras como eletrotécnica, estrutura naval, logística, segurança do trabalho, entre outras. A bolsa-auxílio pode chegar até R$ 1.700. Os interessados devem se cadastrar no site.

CIEE

O CIEE possui 350 novas vagas de estágio em São Paulo para estudantes do ensino superior de todos os semestres, nas áreas de administração de empresas, gestão comercial, gestão financeira, ciências econômicas e ciências contábeis. A bolsa-auxílio varia de R$ 700 a R$ 1.500.

Para algumas vagas, inglês e informática podem ser pré-requisitos. As oportunidades possuem benefícios como auxílio-transporte, recesso remunerado, vale-refeição e possibilidade de prorrogação e efetivação.

Também é possível encontrar vagas de estágio e jovem aprendiz para pessoas com deficiência (PCD) que estejam cursando ou já tenham completado o Ensino Médio. Os salários variam entre R$593 e R$ R$1.500. Os interessados devem acessar o banco de vagas no Portal do CIEE.

Evento de orientação profissional

Até o dia 12 de fevereiro, o CIEE e a CPTM estão promovendo a semana de orientação profissional, uma ação gratuita e voltada para estudantes a partir dos 14 anos, percorrendo várias linhas da cidade.

Os estudantes que passarem pelas estações terão oportunidade de realizar teste vocacional, elaborar currículo, receber dicas de como se portar em uma entrevista, buscar vagas de estágio e se cadastrar no CIEE Saber Virtual – curso EAD gratuito.

Confira a agenda:

Segunda, 10/2, das 10h às 15h: Brás (Linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade)

Terça, 11/2, das 10h às 15h: Santo André (Linha 10-Turquesa)

Quarta, 12/2, das 10h às 15h: Osasco (Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda)