Estágio e trainee: vagas em Ambev, Votorantim, Unilever e outras

Empresas de diversas áreas estão com vagas de trainee e estágio abertas. A Ambev está na última semana de inscrições com 250 vagas de estágio em todo o País. A Honda oferece vagas de trainee e estágio voltadas para as áreas comerciais, administrativas e financeiras em algumas de suas unidades em São Paulo e no interior. Já a Unilever está com 100 vagas para estágio em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Distrito Federal. Confira abaixo essas e outras oportunidades.

Ambev

As inscrições para o programa de estágio da Cervejaria Ambev se encerram no próximo dia 6 de outubro. A empresa busca estudantes de graduação com formação prevista entre 2020 e 2021 com vagas em todas as regiões do País. Os interessados em preencher uma das 250 vagas ofertadas devem se cadastrar através do site da companhia.

De acordo com a empresa, os aprovados terão a oportunidade de desenvolver autonomia e visão 360° dos negócios da empresa. O processo seletivo tem etapas online de testes e vídeo e em novembro a seleção presencial. Os selecionados iniciam suas atividades em janeiro de 2020.

Sulamérica

Com vagas para São Paulo e Rio de Janeiro, a seguradora SulAmérica está com inscrições abertas até o dia 13 de outubro para o seu programa de estágio em 2020. A empresa busca estudantes das áreas de Administração, Tecnologia da Informação, Engenharia de Produção, Direito, Estatística, Ciências Atuárias, Ciências Contábeis, Comunicação e Economia, com formatura prevista entre julho de 2021 e julho de 2022.

Os benefícios do programa incluem bolsa-auxílio, seguro saúde, vale-refeição, vale-transporte, Gympass e seguro de vida para acidentes pessoais. O processo tem etapas online e entrevista com o gestor da área. Os interessados devem se candidatar pelo site Vagas.

Votorantim

Outra empresa que está com inscrições abertas para vagas de estágio para 2020 é a Votorantim. A oportunidade é para estudantes de todos os cursos de graduação, preferencialmente nos últimos dois anos, e a atuação será na cidade de São paulo, nos escritórios da holding, no Instituto Votorantim e na Reservas Votorantim. As inscrições estão abertas até o dia 11 de outubro, pelo site.

De acordo com a empresa, o processo será dividido em três etapas, com as iniciais sendo realizadas às cegas para incentivar a diversidade e inclusão. Além disso, serão selecionados para a segunda fase 50% de candidatos homens e 50% mulheres. No total serão onze vagas, sendo que quatro delas exigem dos candidatos inglês avançado: desenvolvimento corporativo, relações com investidores, Reservas Votorantim e riscos.

Honda

A multinacional japonesa Honda está com as inscrições abertas para o seu programa Jovens Talentos. Ao todo, são 15 vagas de trainee e 20 de estágio voltadas para as áreas comerciais, administrativas e financeiras para as unidades da empresa em São Paulo, Indaiatuba e Sumaré. As inscrições vão até o dia 10 de outubro e devem ser realizadas através do site da empresa. Os aprovados iniciarão as atividades em janeiro de 2020.

Para os trainees, é necessário ter até dois anos de formados, já os interessados nas vagas de estágio precisam estar no último ou penúltimo ano da graduação. Para ambos é exigido o domínio da língua inglesa. Os cursos admitidos no processo são: administração, ciências econômicas, psicologia, ciências sociais, publicidade e propaganda, mecânica, ciência da computação, entre outros.

O programa oferece benefícios como plano de saúde, plano odontológico, seguro de Vida; vale-transporte ou fretado; vale-refeição ou refeitório no local.

Unilever

A Unilever, multinacional de bens de consumo, está com inscrições abertas para o seu programa de estágio em 2020. Ao todo, são 100 vagas para estudantes que estejam no último ou penúltimo ano de graduação nas áreas de tecnologia da informação, marketing, logística, nutrição, finanças, pesquisa e desenvolvimento, recursos humanos e supply chain.

Neste ano, o processo seletivo é dividido em três etapas, sendo a primeira e a segunda realizadas online. Para os que chegarem na última fase, haverá uma entrevista na sede da empresa, em São Paulo. As oportunidades para os candidatos atuarem são nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Distrito Federal. As inscrições devem ser feitas pelo site da companhia, até o dia 10 de outubro.