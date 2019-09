Estágio e trainee: vagas em Azul, Nestlé, CIEE e outras empresas

Empresas reconhecidas no mercado oferecem vagas de trainee e estágio. A Azul busca jovens recém-formados para o setor de negócios e dispensa experiência profissional anterior. Já a Nestlé tem vagas para diversas áreas da empresa para universitários ou recém-formados em qualquer curso de graduação e não exige proficiência em língua inglesa. Confira abaixo essas e outras oportunidades.

Azul

A Azul, companhia aérea, está com inscrições abertas para o seu primeiro trainee. Os interessados devem se candidatar no site do processo seletivo até o dia 6 de outubro. A oportunidade é para atuação no setor de negócios da empresa e não há exigência de formação específica.

Para pleitear uma das vagas, o candidato deve ter previsão de formatura entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019 e não pode apresentar dependência ou grade estendida no curso. Não é necessário ter experiência profissional, mas é solicitado inglês fluente. A seleção é dividida em quatro etapas, sendo a final um bate-papo com os gestores da empresa.

O treinamento acontece em Alphaville, São Paulo, e tem previsão de início em janeiro de 2020. Além da bolsa, a empresa oferece benefícios como o Programa de Concessão de Passagens, que oferece bilhetes aéreos ilimitados (modo stand-by) para o candidato aprovado e seus familiares, previdência privada, refeição, plano de saúde e odontológico.

Nestlé

Outra oportunidade é o programa de trainee da Nestlé, que também tem inscrições abertas até o próximo dia 6 neste endereço eletrônico. Não há exigência de graduação específica e nem de inglês fluente. É desejável que o candidato tenha encerrado a sua formação superior a partir de dezembro de 2017. A seleção será realizada em quatro etapas, sendo três online e duas presenciais. O início do curso está previsto para janeiro do próximo ano.

Neste ano, os treinamentos são para as áreas de Recursos Humanos, Marketing, Vendas, Finanças, NBS (Nestlé Business Service, estratégia de atendimento e expansão de mercado) e Supply Chain (setor de logística). O treinamento é direcionado para jovens de todas as regiões do país, podendo ser realizado em qualquer uma das 31 unidades da empresa, localizadas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo.

De acordo com a empresa, são oferecidos mais de 40 benefícios para os jovens aprovados. Entre eles estão incluídos: convênio médico e odontológico, seguro de vida, plano de previdência privada, auxílio farmácia, bônus anual e reajuste salarial por performance.

Ingredion

Multinacional especializada na produção de ingredientes para alimentos processados, alimento animal e bebidas, a Ingredion abriu inscrições para o seu programa de estágio 2020. A empresa abriu 15 vagas, divididas pelas áreas de Operação, Manutenção, Melhoria Contínua, Recursos Humanos, Comunicação, Marketing, Comércio Exterior, Vendas e Pesquisa e Desenvolvimento. A localização do trabalho vai depender da oportunidade pleiteada, podendo ser em São Paulo, Mogi Guaçu (SP), Cabo de Santo Agostinho (PE) e Balsa Nova (PR).

É exigido que o candidato tenha conhecimento intermediário no pacote office e tenha previsão de conclusão do bacharelado entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. Além da bolsa auxílio, a empresa oferece vale-transporte, ou fretado para a empresa, vale-refeição, ou acesso a restaurante na sede, plano médico e odontológico, auxílio medicamentos e seguro de vida. As inscrições devem ser feitas até o dia 7 de outubro no site da empresa.

Creditas

A Creditas, plataforma online de empréstimos, está com inscrições abertas em seu site para o seu primeiro programa de estágio até o próximo dia nove de outubro. No total, são 40 oportunidades, das quais dez são para o setor de tecnologia e as outras 30 são divididas pelas demais áreas da fintech. As oportunidades são para o escritório localizado na capital paulista.

A empresa pede que os candidatos estejam cursando os dois últimos anos de faculdade, mas não é define habilitação específica de graduação. A seleção é organizada em quatro fases, em que as dinâmicas e entrevistas acontecerão entre os dias 30 de outubro e 6 de novembro. O estágio terá início na primeira semana de janeiro de 2020, e os estagiários poderão mudar de área a cada semestre, a depender de seu interesse e performance.

Para uma carga horária de 30h semanais, a Creditas oferece, além da bolsa-estágio, plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição, vale-transporte, inglês in company, seguro de vida e gympass.

CIEE

O CIEE seleciona estagiários para o Governo do Estado de São Paulo. No total, são 862 vagas ofertadas para estudantes de ensino médio e superior, com atuação em diversos órgãos e entidades do governo estadual. As bolsas-auxílio variam de R$ 300 a R$ 1.800,89, com jornada variando entre quatro e seis horas, a depender do local de serviço e nível de escolaridade. Os contratos terão duração de 12 meses, com a possibilidade de prorrogação até 24 meses. Os interessados devem enviar suas candidaturas até o dia 13 de outubro no site do CIEE.