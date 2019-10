Estágio e trainee: vagas em Alpargatas, Cargill, CIEE e outras

Com o semestre letivo chegando ao fim, diversas empresas estão com processo seletivo aberto e buscam estagiários e trainees. Com início previsto para janeiro de 2020, as vagas são para diferentes regiões do País. Estudantes e recém-formados podem se candidatar.

Cargill

A Cargill, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, anuncia mais uma edição do seu Programa de Estágio. São 21 oportunidades em várias cidades do País para estudantes de nível superior com formação entre junho de 2020 a dezembro de 2021.

Os cursos de interesse são: engenharias (química, mecânica, de produção, alimentos, ambiental, etc), marketing, administração, economia, ciências da computação, ciências contábeis, veterinária, zootecnia, agronomia, gestão de agronegócio, matemática, física, química, relações internacionais, letras, comércio exterior, eletrotécnico, gestão ambiental, jornalismo e pedagogia.

Com duração de 6 a 12 meses, o programa pode ser estendido por mais 12 meses a depender do ano de formação. As vagas estão disponíveis para as cidades de: Altamira (PA); Campinas (SP); Goiânia (GO); Ilhéus (BA); Mairinque (SP); Ponta Grossa (PR); Porto Ferreira (SP); Rio Verde (GO); São Paulo (SP) e Uberlândia (MG).

Aberto até o dia 22 de outubro, inscrições pelo site.

Alpargatas

A Alpargatas, empresa responsável por marcas como Havaianas, Osklen e Mizuno, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Alpa 2020 e oferece vagas para as áreas de vendas e marketing, operações e corporativo. Os interessados no estágio devem preencher três requisitos: estar cursando o penúltimo ou último ano do ensino superior, cursar graduação nas áreas de humanas ou exatas e possuir inglês intermediário.

Além dos benefícios usuais, os selecionados contarão com folga de aniversário e plano de desenvolvimento profissional com cursos, projetos e mentoria.

Inscrições abertas até o dia 18 de outubro pelo site de empresa.

Johnson & Johnson

A Johnson & Johnson, uma das maiores empresas de saúde do mundo, dá início aos seu processo seletivo de estágio e trainee para o primeiro semestre de 2020. As oportunidades são para os três negócios da companhia: Consumer Health (Bens de Consumo), Medical Devices (Dispositivos Médicos) e Janssen (Farmacêutica).

Para o Programa de Estágio, os interessados podem concorrer a vagas nas cidades de São Paulo e São José dos Campos (SP). É necessário que o candidato esteja no penúltimo ou último ano de graduação, tenha inglês intermediário e disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. Entre os benefícios oferecidos estão bolsa-auxílio de R$ 1.827 (penúltimo ano de graduação) ou R$ 2.150 (último ano de graduação), seguro de vida, convênio médico, refeitório no local, auxílio transporte, recesso remunerado e descontos em produtos Johnson & Johnson.

Para o Programa de Trainee, a empresa busca profissionais graduados entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019 para vagas distribuídas entre diversas áreas como comercial, marketing, tecnologia da informação e pesquisa e desenvolvimento. Com duração de dois anos, entre os benefícios oferecidos estão salário compatível com o mercado, bônus anual atrelado à performance individual e da companhia, seguro de vida, convênio médico, refeitório no local ou vale refeição (para área comercial), auxílio transporte e descontos em produtos Johnson & Johnson.

Abertas até o dia 21 de outubro tanto para estágio como para trainee, as inscrições devem ser feitas pelo site da Cia de Talentos.

CIEE

O CIEE possui novas oportunidades de estágio e aprendizagem na capital para pessoas com deficiência que estejam cursando ou já tenham completado o ensino médio, além de estudantes do ensino superior em diversas áreas. A bolsa-auxílio para estagiários varia de R$ 520 a R$ 1430,98, enquanto o valor do salário para jovens aprendizes está entre R$ 454 e R$ 681,12.

Entre os benefícios estão auxílio-transporte, recesso remunerado, vale-refeição, seguro de vida e possibilidade de prorrogação e efetivação. Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE.