Estágio e trainee: vagas em General Mills, BTG Pactual, Ypê e outras empresas

Já pensando no ano que vem, grandes empresas de diferentes setores da economia estão com processos seletivo aberto e em buscam estagiários e trainees. Com oportunidades espalhadas pelo Brasil inteiro, as vagas são para graduandos e graduados de diversos cursos superiores.

General Mills

A General Mills Brasil – dona das marcas Yoki, Kitano, Häagen-Dazs e Carolina – abriu as inscrições para o seu programa de estágio 2020 e oferece vagas para os escritórios corporativos da empresa no país, localizados em São Paulo e São Bernardo do Campo. As oportunidades são para áreas de Financeiro, Marketing e Jurídico.

Podem participar da seleção estudantes de qualquer curso de graduação, cursando o penúltimo ou último ano e por ser tratar de uma companhia multinacional, com presença em mais de 100 países, é possível que o futuro estagiário tenha interações internacionais, por isso, ter conhecimento do inglês é desejável.

Dentre os benefícios do programa estão vale-alimentação, bolsa-auxílio compatível com o mercado, seguro de vida, universidade corporativa, assistência médica, vale-transporte e summer friday: sexta-feira mais curta durante o verão.

Aberto até o dia 30 de setembro, acesse o site da 99 Jobs para se inscrever.

BTG Pactual

O BTG Pactual, um dos maiores bancos de investimentos da América Latina, acaba de abrir inscrições para o seu Programa de Estágio 2020 e busca estudantes de diversos cursos superiores com conclusão de curso prevista entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. Também é requisito ter inglês fluente, ter perfil proativo, analítico e orientado a resultados.

Aberto até o dia 29 de setembro, as vagas estão disponíveis para os escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro. Para participar do processo, acesse o site da Kenoby.

Easynvest

A Easynvest, uma das primeiras corretoras de investimento a oferecer acesso online à Bolsa de Valores no Brasil, integrante do Grupo Advent International, abre inscrições para o Programa de Trainee 2020. Podem se candidatar estudantes dos cursos de Administração de Empresas, Ciência da Computação, Matemática, Engenharia de Computação, Economia, Design de Produto, Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação, Estatística, Física e Engenharias.

Aberto até o dia 29 de setembro, para participar é necessário ter formação entre julho de 2017 e julho de 2019, ter inglês avançado e domínio do pacote Office. Além disso, o programa oferece day off no mês de aniversário, flexibilidade de horário, salário compatível com mercado, com revisões feitas anualmente, Gympass, subsídio para pós-graduação e cursos/treinamentos, PPR – participação por resultados, plano de saúde e odontológico do Bradesco, auxílio creche, vale-refeição, vale-alimentação e vale-transporte.

Para se inscrever, acesse o site da corretora.

Ypê

A Ypê, marca de produtos de limpeza e higiene, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2020 e oferece vagas para estudantes que estarão cursando o último ou penúltimo ano de graduação em 2020 nos seguintes cursos: Administração, Análises de Sistemas, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia da Computação, Engenharia de Automação e Controle, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Estatística, Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Química Industrial, Relações Internacionais e Relações Públicas.

Aberto até o dia 26 de setembro, as vagas são para atuar nas unidades de Amparo (SP), Salto (SP), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Simões Filho (BA) e São Paulo (SP). Além disso, o programa oferece bolsa-auxílio em valor compatível com o mercado. Os estudantes selecionados terão direito a transporte coletivo fretado, assistência médica, assistência odontológica, vale-alimentação e seguro de vida.

Para se inscrever, acesse o site da empresa.

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE está com novas oportunidades de estágio na cidade de São Paulo. As vagas são exclusivas para estudantes do curso de Gastronomia.

O valor da bolsa-auxílio varia de R$ 500,00 a R$ 1.024,00 para período de 4h30 a 6h diárias. O contrato tem duração de até 24 meses. Entre os benefícios estão auxílio-transporte, vale-refeição e possibilidade de prorrogação do contrato e efetivação.

Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE.