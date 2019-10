Estágio e trainee: vagas em Henkel, Tereos, CIEE e outras empresas

Com início previsto para janeiro de 2020, diversas empresas de diferentes setores da economia estão com processo seletivo aberto e buscam estagiários e trainees. Com vagas espalhadas pelo Brasil, estudantes e recém-formados de diversos cursos superiores podem se inscrever.

Henkel

A Henkel, líder global em marcas e tecnologias em adesivos e cosméticos, está com inscrições abertas para seu Programa de Trainee, destinado para recém-formados nos cursos de administração, finanças, engenharia, economia e relações internacionais, com disponibilidade para atuar em qualquer unidade da empresa (São Paulo, Itapevi e Jundiaí).

Com início previsto para janeiro de 2020, o treinamento é remunerado e prevê diversos benefícios (vale-refeição, fretado, assistência médica, entre outros). Tem duração de dois anos, conta com acompanhamento de um mentor e inclui o desenvolvimento de projetos estratégicos junto às áreas de negócios, operações, finanças e compras, entre outros setores da empresa.

As inscrições vão até o dia 25 de outubro por meio do site da empresa.

Tereos

A Tereos, terceira maior produtora mundial de açúcar, está com inscrições abertas para a segunda edição de seu Summer Experience, programa de estágio de verão que seleciona estudantes universitários para atuar em várias áreas de negócios e suporte da empresa, em sua unidade Cruz Alta, em Olímpia (SP).

Podem se inscrever estudantes das áreas de agronomia, engenharias agronômica ou agrícola, engenharia de alimentos, engenharia de produção, entre outros cursos. O programa ocorre de 6 de janeiro a 14 de fevereiro de 2020. Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio, estadia em hotel, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, transporte e refeições na empresa.

As inscrições vão até 24 de outubro por meio do site da empresa.

Líder Aviação

A empresa de fretamento de aeronaves está com inscrição aberta para o Programa de Trainee Líder Aviação 2020, destinado a recém-formados em engenharia aeronáutica, engenharia aeroespacial ou mecânica aeronáutica. Os interessados devem ter concluído sua graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019, possuir inglês fluente, domínio do pacote Office e disponibilidade para residir no Sudeste.

O treinamento prevê participação dos selecionados em projetos inovadores da empresa e rodízio por suas diversas unidades de negócios: fretamento e gerenciamento de aeronaves; manutenção; vendas e aquisições; operações de helicóptero; e atendimento aeroportuário. Entre os benefícios se incluem vale-refeição, assistência odontológica e previdência privada.

As inscrições vão até o dia 25 de outubro por meio do site da empresa.

Logicalis

A Logicalis, empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação, está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2020 e oferece 30 vagas se destinadas a estudantes de administração, ciências da computação, ciências econômicas, engenharia de telecomunicação, entre outros cursos.

Para participar da seleção, precisam ter previsão de conclusão de curso para dezembro de 2020 ou dezembro de 2021 e disponibilidade para trabalhar em Barueri (SP), Campinas (SP), São Paulo (SP) ou Rio de Janeiro (RJ).

Com índice de efetivação histórico de 90%, o Programa de Estágio da Logicalis oferece capacitação e acompanhamento de desempenho, bolsa-auxílio, vale-transporte e vale-refeição, além de assistência médica e odontológica, entre outros benefícios.

As inscrições vão até o dia 31 de outubro por meio do site da Cia de Talentos.

CIEE

O CIEE possui novas oportunidades de estágio e aprendizagem na capital para pessoas com deficiência que estejam cursando ou já tenham completado o ensino médio, além de estudantes do ensino superior em diversas áreas. A bolsa-auxílio para estagiários varia de R$ 520 a R$ 1430,98, enquanto o valor do salário para jovens aprendizes está entre R$ 454 e R$ 681.

Entre os benefícios estão auxílio-transporte, recesso remunerado, vale-refeição, seguro de vida e possibilidade de prorrogação e efetivação. Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE.