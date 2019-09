Estágio e trainee: vagas em Kraft Heinz, Coty, CIEE e outras empresas

Grandes empresas de diferentes setores da economia estão com programas de trainee e estágio abertos com vagas espalhadas pelo Brasil . Para participar, os postulantes podem ser recém-formados em diversos cursos superiores ou estarem em uma graduação superior.

Kraft Heinz

A Kraft Heinz, empresa alimentícia presente em mais de 200 países e detentora das marcas Heinz, Quero e Kraft, abre seu processo seletivo para o programa de estágio 2020. As oportunidades são para São Paulo e Goiás e contemplam estudantes de todos os cursos.

As vagas são para as áreas de finanças (controladoria, tax, commercial finance, ops finance, tesouraria), legal, operações (manufatura, logística), people & performance (RH), trade marketing, marketing, P&D, data analytics, quality e jurídico.

A empresa diz oferecer salário compatível ao do mercado, auxílio transporte, ticket refeição e ticket alimentação. Inscrições abertas até o dia 30 de setembro, para participar acesse o site da empresa.

Stefanini

A Stefanini, empresa global de soluções de negócios baseadas em tecnologia, anuncia a abertura das inscrições para o programa Potenciais Stefanini 2020, com vagas de trainee e estágio. Ao total, serão disponibilizadas 23 vagas para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Com duração de até dois anos, a multinacional busca estagiários que estão cursando o penúltimo ou o último ano de qualquer graduação para as áreas de: pré-vendas, processos e digital. Já os estudantes para as vagas de trainee devem ter finalizado o curso de graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019, além de contar com habilidades para desenvolver a capacidade de gestão para a área comercial.

Inscrições abertas até o dia 4 de outubro, para participar acesse o site da Kenoby.

Sênior

A Sênior, empresa de software para gestão, lança a segunda edição do Programa de Trainee e oferece vagas tanto para colaboradores como para o público externo. É necessário ter curso de graduação completo, independentemente da área.

O público externo deve ter concluído o ensino superior a partir de dezembro de 2016, já para os colaboradores não há uma data de conclusão definida. Outros requisitos são ter inglês avançado, ter disponibilidade para residir em Blumenau (SC) e para fazer viagens. Além disso, ter conhecimento em espanhol é diferencial.

Com vagas para diversas áreas da empresa, as inscrições para o público externo ficam abertas até o dia 18 de outubro e para colaboradores a data limite para participar do processo é 4 de outubro. Para participar acesse o site da Eureca.

Coty

O Grupo Coty, terceira maior empresa de beleza do mundo, está selecionando 17 jovens para as vagas de estágio no para seu Programa Beauty Generation e oferece vagas para São Paulo, Barueri (SP) e Senador Canedo (GO). As oportunidades são para estudantes de diversas áreas (como química, marketing, administração, relações públicas, engenharias, entre outras).

Com inscrições abertas até o dia 4 de outubro, o programa oferece bolsa-auxílio de R$ 1,7 mil, vale-refeição, auxílio-transporte ou estacionamento, assistência médica e seguro de vida. Para participar acesse o site da Eureca.

CIEE

O CIEE está com novas oportunidades de estágio e aprendizagem para pessoas com deficiência na cidade de São Paulo. Há vagas destinadas para quem estiver cursando ou que já tenha completado o ensino médio e também para quem estiver no ensino superior.

O valor da bolsa-auxílio para as vagas de estágio varia de R$ 520 a R$ 1.430,98; já o salário para as vagas de jovem aprendiz parte de R$ 665. Em ambos os casos, o período varia de 4h30 a 6h diárias. Entre os benefícios estão auxílio-transporte, vale-refeição e possibilidade de prorrogação do contrato e efetivação.

Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE.