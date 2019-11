Estágio: vagas em Heineken, Natura, CIEE e outras empresas

Empresas de diferentes setores da economia estão com inscrições abertas para seus programas de estágio. As oportunidades contemplam várias cidades do País e são voltadas para estudantes de curso superior de todas as áreas.

Heineken

O Grupo Heineken no Brasil, segunda maior cervejaria do País, abriu esta semana as inscrições para o Programa de Estágio 2020. São 39 vagas nas áreas de customer service e logística, recursos humanos, assuntos corporativos, vendas em campo, vendas no corporativo e produção.

As vagas estão distribuídas em 12 cidades: Itu (SP), São Paulo (SP), Jacareí (SP), Recife (PE), Igrejinha (RS), Alexânia (GO), Alagoinhas (BA), Benevides (PA), Caxias (MA), Rio de Janeiro (RJ), Blumenau (SC) e Ponta Grossa (PR). Estudantes com graduação prevista entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021 podem se inscrever.

Com início em fevereiro de 2020, os candidatos aprovados podem se manter na posição por até dois anos. Bolsa-auxílio, vale-alimentação ou restaurante no local (a depender da localidade), vale-transporte ou estacionamento (a depender da localidade), plano de saúde, seguro de vida e descontos em seus produtos estão entre os benefícios do programa.

Abertas até o dia 20 de novembro, as inscrições podem ser feitas pelo site da 99 Jobs.

Natura

A Natura, multinacional brasileira de higiene e cosméticos, está com inscrições abertas para o Estágio Natura voltado ao primeiro semestre de 2020. São 60 vagas distribuídas na sede da empresa na cidade de São Paulo e Cajamar (SP), em diversas áreas de atuação. Para participar, não há critérios como idade, requisitos técnicos, ou cursos específicos. Basta o candidato estar matriculado nos dois últimos anos do ensino superior.

Abertas até o dia 17 de novembro, as oportunidades são para as áreas de finanças e relações com investidores, pessoas, cultura e organização, operações e logística, venda direta, marketing e inovação e tecnologia digital.

Para se inscrever acesse o site da 99 Jobs.

Vivo

A Vivo está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2020 e oferece 120 vagas para estudantes com disponibilidade para atuar nas cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Recife e Belém. Entre os requisitos, é preciso ter a conclusão do curso prevista para acontecer entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. Conhecimentos de idiomas não serão exigidos. O aprendizado da língua inglesa fará parte do desenvolvimento dos estagiários durante o programa

Bolsa-auxílio compatível com o mercado, corporativo com plano de dados, vale-refeição e transporte, plano de saúde e seguro de vida são alguns dos benefícios.

Inscrições abertas até o dia 13 de novembro. Para participar acesse o site da empresa.

Odebrecht

A Odebrecht Engenharia e Construção está com inscrições abertas para o Estágio de Férias, com cerca de 30 oportunidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará e Alagoas. Para se candidatar, é preciso ser estudante a partir do quinto semestre dos cursos de engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, administração ou contabilidade.

Os selecionados iniciarão as atividades no início de janeiro de 2020, com término previsto para fevereiro de 2020. Além da bolsa-auxílio, os estagiários terão direito a alimentação, transporte, seguro de vida e, em determinados projetos, será disponibilizado alojamento.

Aberto até o dia 13 de novembro, para participar acesse o site da empresa.

CIEE

O CIEE possui novas oportunidades de estágio e aprendizagem na capital paulista. Há vagas específicas para pessoas com deficiência que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. Estudantes do ensino superior em diversas áreas também encontram oportunidades no portal do CIEE.

A bolsa-auxílio para estagiário varia de R$520 a R$ 1430,98, enquanto o valor do salário para jovens aprendizes está entre R$ 454 e R$ 681,12.

Entre os benefícios estão auxílio-transporte, recesso remunerado, vale-refeição, seguro de vida e possibilidade de prorrogação e efetivação.