Estão abertas as inscrições para o 10º Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio

O Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio comemora sua 10ª edição com novidades. A primeira é a quantidade mínima de estagiários por empresa.

Podem se candidatar organizações que tenham cinco ou mais contratados, administrados em parceria com o Centro de Integrestagiáriosação Empresa-Escola – CIEE.

Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de setembro. “É uma grande oportunidade das empresas mostrarem as boas práticas que desenvolvem em seus programas de estágio”, avalia a supervisora de planejamento e controle de atendimento do CIEE e coordenadora do prêmio, Maria Auxiliadora Mondini Paré.

A premiação é uma iniciativa do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional São Paulo – ABRH-SP e com o apoio metodológico do instituto de pesquisa The Gallup Organization , para distinguir e reconhecer as organizações públicas, privadas, de economia mista e entidades do terceiro setor que investem na formação e no treinamento de jovens profissionais, colaborando para a sua efetiva inserção no mercado de trabalho.

O processo de inscrição da empresa foi simplificado para trazer mais agilidade. “Toda a pesquisa será online, no site do prêmio, que pode inclusive ser acessado por smartphones e tablets”, conta Maria Auxiliadora. Ela ressalta que a iniciativa valoriza os profissionais ligados à área de RH e permite maior diálogo entre as empresas e os jovens que nelas estagiam.

Como funciona

A avaliação é feita pelos próprios estudantes. “Todas as empresas participantes que tiveram suas inscrições validadas receberão a síntese de avaliação de seu programa de estágio, que é um instrumento valioso para as empresas aperfeiçoarem cada vez mais seus programas a partir dos resultados identificados no estudo junto aos estagiários.”

O sigilo das informações é garantido, uma vez que serão divulgados somente os resultados referentes aos programas de estágio das empresas que mais se destacarem.

Serão contempladas 26 empresas que atingirem as melhores classificações em diferentes segmentos: empresas privadas e de economia mista, terceiro setor e órgãos públicos e empresas públicas, distribuídos conforme sua atividade econômica.

A solenidade de Premiação será em abril de 2019. Esta é a segunda edição nacional do prêmio, que no ano passado teve a participação de mais de 400 empresas de 19 estados e do Distrito Federal.

As condições e o regulamento completo estão disponíveis no site do prêmio.

As dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail: melhorestagio@ciee.org.br ou pelo telefone: (11)30407288.