Estudo inédito da Great Place to Work mapeia diversidade etária nas empresas

Em pesquisa inédita lançada nesta quinta-feira, 27, a Great Place to Work Brasil mapeou a questão da diversidade geracional nas empresas brasileiras. Entre as cinco organizações escolhidas como as que lidam melhor com a questão dos 50+, 9% do total de funcionários dessas empresas têm 50 anos ou mais e 40% delas possuem uma política oficial de não-discriminação relacionada à idade.

Realizada pela primeira vez, a GPTW50+ teve 54 empresas inscritas, todas com no mínimo 30 funcionários. As cinco organizações que se destacaram – em ordem alfabética – são: Bristol-Myers Squibb, Cisco, Sabin Medicina Diagnóstica, Takeda e Tokio Marine Seguradora. Todas elas possuem um responsável em combater a discriminação e promover a diversidade na empresa.

Leia Também Pandemia empurra trabalhadores mais velhos para aposentadoria precoce

Entre as cinco melhores, 33% têm entre 26 e 34 anos, 36% dos funcionários têm entre 35 e 44 anos, 16% têm entre 45 e 34 anos e 3% têm mais de 55 anos. Na liderança dessas empresas, 19% dos cargos são ocupados por 50+ (pessoas com mais de 50 anos) e eles são metade entre os C-level (cargo de chefia). Já no no conselho de administração dessas empresas, 33% das cadeiras são ocupadas por 50+.

Em relação às contratações no último ano, apenas 2% dos novos contratados tinham 55 anos ou mais. A maior parte deles, 64%, tinha 34 anos ou menos.

A pesquisa também elencou as melhores práticas de inclusão de diversidade geracional nas empresas nos quesitos contratação, aprimoramento da diversidade etária, preparação para a aposentadoria e benefícios e desenvolvimento.

Um dos destaques na contratação foi a Takeda, que possui um programa de estágio exclusivo para profissionais acima de 55 anos que estejam cursando faculdade e desejam ingressar ou reingressar no mercado de trabalho.

Já a Tokio Marine contratou uma consultoria especializada na preparação para a aposentadoria para oferecer aos funcionários um planejamento antes de saírem da empresa. O programa envolve a criação de estratégias em relação à vida profissional e pessoal e e elaboração de um projeto de vida. Os colaboradores aposentados também têm direito à extensão do plano de saúde.

O questionário aplicado nas empresas foi elaborada com a ajuda da Maturi e da Lab60, organizações que trabalham com o tema da diversidade geracional.

Ao todo, as empresas inscritas para essa primeira edição do GPTW50+ possuem 115.795 funcionários. As informações obtidas são referentes ao quadro de funcionários no ano de 2019.