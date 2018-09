Evento em São Paulo apresenta oportunidades de emprego e moradia no Canadá

O Canadá recebeu mais de 90 mil pedidos de brasileiros para residência temporária, apenas entre janeiro e setembro de 2016, de acordo com a Agência Canadense de Imigração, Refúgio e Cidadania (CIC). Com o intuito de apresentar as opções de trabalho e moradia no País do hemisfério norte, a ExpoCanada é realizada neste sábdo, dia 15, em São Paulo.

Idealizador do evento, o especialista Ed Santos define o perfil que tem chance de encontrar oportunidade em solo canadense. “Existem muitas oportunidades no país. O Canadá busca pessoas jovens, com experiência profissional e que falem inglês ou francês.”

Na ExpoCanada, os visitantes poderão conversar com profissionais de diferentes instituições de ensino canadense, e participar de um ciclo de palestras (confira agenda abaixo) com temas sobre desenvolvimento profissional, graduação e especialização, empregos, trabalhos e sucesso profissional, processos de imigração e empreendedorismo no Canadá.

Além disso, as instituições participantes do evento oferecerão uma série de descontos – que podem chegar a até 2 mil dólares canadenses – em pacotes de viagens, assim como semanas extras sem custo adicional em cursos de inglês. Cada instituição vai oferecer suas próprias condições e regras para os estudantes. Entre as entidades confirmadas estão: Ed Santos Immigration, Niagara College Canada e Sheridan College.

As inscrições devem ser realizadas previamente pelo site: www.expocanada.com.br

Agenda:

11h – Imigração através de Estudos – Opções para quem não tem o perfil adequado

Palestrante Gabriela Fachini – Diretora Departamento Internacional Sheridan College

13h – Express Entry – O passo a passo da imigração | Processos, prazos, custos, riscos e oportunidades

Palestrante Ed Santos – diretor da Santos Immigration Inc.

15h – Emprego – Trabalho e sucesso profissional no Canadá – palestra online

Palestrante John Ribeiro – director Zero2Hired

16h30 – A vida no Canadá. O dia a dia e os desafios para os Brasileiros

Palestrante: Daniela Torres – diretora da KIAI Agency (Agência de Marketing)

18h – Por que o interior canadense é a melhor opção para a maioria dos brasileiros

Palestrante Fernando Oliveira – diretor Departamento Internacional Niagara College

Serviço:

Data: 15 de setembro de 2018, sábado

Local: Espaço Citron (Antigo Espaço Transatlântico)

Endereço: Rua José Guerra, 130 – São Paulo/SP

Horário: Das 11h às 19h

Entrada gratuita