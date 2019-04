Evento foca no mercado de trabalho para o público acima dos 50 anos

Com foco no mercado de trabalho para pessoas acima de 50 anos, a MaturiJobs – plataforma de carreiras fundada em 2015 para atender esse público – criou um festival de empreendedorismo dedicado ao nicho, o MaturiFest.

Nos dias 26, 27 e 28 de abril, o evento, que conta com o apoio do Estado, levará workshops, debates e uma feira de oportunidades para a InovaBRA Habitat, na sexta-feira, e para o Unibes Cultural, no sábado e no domingo, ambos em São Paulo.

“Esse tipo de evento é muito importante para que os 50+ se atualizem, se inspirem, conheçam cases para ver que é possível e, acima de tudo, façam contatos e novas parcerias”, destaca o CEO da MaturiJobs, Mórris Litvak.

Profissionais como Marcelo Nakagawa, professor de Inovação e Empreendedorismo do Insper e colaborador do Estado, Ana Fontes, presidente e fundadora da Rede Mulher Empreendedora, e Edgard Pitta de Almeida, consultor de gestão de carreiras, debaterão temas como a reinvenção profissional, o crescimento pessoal, as novas carreiras, o empreendedorismo e o trabalho autônomo, além de tecnologia e comportamento para os mais velhos – chamados de maduros – de hoje e do futuro.

Os ingressos custam de R$ 150 a R$ 289. Mais informações no site do evento.