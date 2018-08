F1: empresa procura engenheiro para trabalhar no box da Mercedes

Conhecida no Brasil por sua atuação na Fórmula 1, a petrolífera Petronas está em busca de um engenheiro para preencher a vaga de trackside fluid engineer. O escolhido terá, entre suas funções, auxiliar o suporte técnico nas pistas (box F-1) da equipe Mercedes-Petronas, quatro vezes campeã mundial.

De acordo com a empresa, esta é a primeira vez que ela abre a oportunidade para pessoas de todo o mundo que sejam qualificadas, apaixonadas pelo esporte, focadas e receptivas para que trabalhem entre especialistas técnicos que fazem parte da equipe de suporte da Petronas Motorsport. “É uma oportunidade rara e emocionante ser parte da equipe que trabalha na linha final do desenvolvimento de tecnologia de fluidos para as mais rápidas e mais poderosas unidades de tração do mundo. Estamos ansiosos para ver a vaga do novo engenheiro Petronas Trackside Fluid ocupada por um brasileiro. Queremos convidar os brasileiros, que cumpram todos os requisitos necessários, para essa grande oportunidade de vivenciar o mundo da F-1”, diz o CEO Américas da Petronas Lubricants International, Guilherme de Paula.

Com base no número de inscrições recebidas desde 7 de julho, o Brasil ocupa o segundo lugar, depois da Malásia. Os interessados poderão se candidatar até 7 de outubro de 2018, visitando a página do LinkedIn da Petronas Lubricants International ou enviar e-mail para fluideng2019@pli-petronas.com para encaminhar seus documentos.

Os critérios para se candidatar são:

Graduação em engenharia mecânica, química ou automotiva (ou equivalente), química, física ou experiência comprovada relacionada.

Pelo menos 2 anos de experiência de trabalho em uma área relacionada.

Conhecimento geral de técnicas e instrumentos de química analítica.

Conhecimento geral de tecnologias de lubrificantes (motor e caixa de direção) e combustíveis.

Demonstrar capacidade e propensão para aprender rapidamente novas habilidades no trabalho.

Grande habilidade de comunicação e atitude positiva para responder aos pedidos e prioridades da equipe.

Motivação e paixão para promover a Petronas e a equipe de Fórmula 1 para convidados e parceiros.