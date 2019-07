Faber-Castell, Lojas Americanas e Heineken abrem inscrições para programas de trainee

O fim do semestre letivo chegou e com ele uma nova leva de recém-formados está em busca de oportunidades de emprego. De olho em jovens profissionais, empresas de diferentes setores da economia estão com inscrições abertas para programas de trainee.

LEIA TAMBÉM > Movimentar a carreira fora da zona de conforto leva a novas aprendizagens

Faber-Castell

A empresa está com seu programa de trainee 2019 aberto e busca profissionais para atuarem nas áreas de vendas, marketing e recursos humanos. Com duração de 24 meses, os interessados devem ter disponibilidade para atuar na cidade de São Paulo. Os pré-requisitos são conhecimento da língua inglesa (nível avançado) e período de formação entre dezembro de 2016 e julho de 2019 para os cursos de administração, economia, relações internacionais, relações públicas, marketing, publicidade e propaganda, engenharias, psicologia e gestão de recursos humanos. As inscrições estão abertas até o dia 30 de julho pelo site da AstoGlobe.

Lojas Americanas

A rede varejista está em busca de candidatos de qualquer curso superior com formação entre julho de 2017 e julho 2019. Para participar, o candidato deve ter disponibilidade para atuar na cidade do Rio de Janeiro. Inscrições até o dia 15 de julho pelo site da Lojas Americanas.

Heineken

O programa Leadership Experiences Heineken está em busca de trainees com formação em qualquer curso superior entre julho de 2015 e julho de 2017 para atuarem nas áreas de recursos humanos, supply chain, vendas e distribuição. Para participar, o candidato deve ter disponibilidade para trabalhar em qualquer região do País, experiência profissional de no mínimo dois anos e inglês (nível avançado ou fluente). Aberta até o dia 15 de julho, a inscrição pode ser realizada no do site da 99jobs.

CIEE

Nesta semana, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE oferece 250 novas oportunidades de estágio na capital paulista. As vagas estão disponíveis em todas as regiões da cidade e são exclusivas para estudantes que estejam cursando a partir do primeiro semestre de ciências econômicas, ciências contábeis, tecnologia comercial, gestão da administração e gestão financeira.

A bolsa-auxílio varia de R$ 500 a R$ 1.400 para períodos de quatro a seis horas diárias. O candidato deve possuir conhecimento de informática, além de inglês (nível intermediário ou avançado). Entre os benefícios estão auxílio transporte, recesso remunerado, vale-refeição e possibilidade de prorrogação e efetivação.

Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE.

*ESTAGIÁRIO SOB A SUPERVISÃO DO EDITOR DE SUPLEMENTOS, DANIEL FERNANDES.