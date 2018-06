Farmacêutica instala ‘cochilódromo’ para funcionários em sua sede

Imagine dar uma paradinha no trabalho para tirar uma soneca e depois voltar para o batente revigorado. E isso sem estar em home office. É exatamente isso que a farmacêutica Medley quer incentivar: uma pausa no trabalho. Para isso, está instalando cabines pensadas especialmente para cochilos na sede da empresa, em São Paulo. O principal objetivo da ação, além de promover o bem-estar no ambiente corporativo e fomentar a importância da qualidade do sono entre os funcionários, é auxiliar no aumento da produtividade profissional.

Chamadas de “cochilódromo”, as cabines individuais possuem ambientação que favorece a chegada do sono: as “camas” têm formato especial que favorece o relaxamento, a iluminação azul tem propriedade relaxante, o que ajuda a potencializar o cochilo, e é possível ouvir, com os fones de ouvido oferecidos, música clássica, new age ou sons da natureza. Tudo para auxiliar na indução do sono. Os ciclos de cochilos podem ser de até 30 minutos e as cabines devem ser reservadas por meio de aplicativo interno.

Performance cognitiva

Segundo a empresa, estudos apontam que os cochilos auxiliam na melhora da performance cognitiva, melhoram o sistema imunológico, previnem o desenvolvimento de doenças, aumentam a capacidade de raciocínio e a criatividade, melhoram na consolidação da memória, além de auxiliarem no bom humor e bem-estar.

Ainda de acordo com a farmacêutica, responsável por genéricos e similares da multinacional de origem francesa Sanofi, a iniciativa tem parceria com a startup ‘Cochilo’, primeira empresa brasileira que tem o objetivo de disponibilizar espaços para sonecas privativas em lugares públicos.