Feira de intercâmbio reúne instituições de todo mundo neste fim de semana

Voltada para o público que pretende estudar, trabalhar ou aprender um novo idioma no exterior, a feira de de intercâmbio EduExpo vai ocupar o Centro de Convenções Frei Caneca no próximo fim de semana, das 14h às 19h. Com a participação de mais de 100 expositores, segundo a organização, será possível obter informações acerca das opções para cursos de idiomas, graduação, pós, MBA, ensino médio, estágios, curso de férias, entre outros. Também será uma oportunidade para conversar com diretores de instituições de ensino de todo o mundo e com representantes de agências de intercâmbio do Brasil e de agências governamentais. Durante o evento, haverá seminários a respeito dos programas de intercâmbio em países como Canadá, Irlanda, França, Austrália e Estados Unidos.

Um dos destaques será o Pavilhão Oficial do Governo da Nova Zelândia. Representantes de 12 instituições do País estarão disponíveis para atender estudantes que planejem fazer intercâmbio. Haverá opções para diferentes níveis: cursos de inglês, high school, cursos técnicos, ensino superior e pós-graduação. De acordo com Daniela Ronchetti, diretora da EduExpo, a Nova Zelândia oferece aos estrangeiros cursos de alta qualidade com os mesmos benefícios oferecidos aos estudantes neozelandeses. “Em 2017, 3 mil brasileiros estudaram na Nova Zelândia”, afirma. “Outro grande atrativo é o dólar neozelandês, mais barato que o americano.”

A EduExpo é realizada em mais de 40 cidades de países dos cinco continentes e atrai mais de 200 mil pessoas anualmente. No Brasil, além da edição São Paulo, a feira também será realizada no Rio de Janeiro, no dia 20 de março.

EduExpo

São Paulo

17 e 18 de março (sábado e domingo)

Das 14h às 19h

Centro de Convenções Frei Caneca – Rua Frei Caneca, 569 – 5º andar – Consolação.

Rio de Janeiro

20 de março

Das 16h às 21h

Hotel Pullman Rio de Janeiro São Conrado (antigo Royal Tulip) – Avenida Aquarela do Brasil, 75 – São Conrado.