Feira Inova RH fomenta setor com palestras e exposições em Guarulhos

Entre os dias 12 e 13 de julho, a cidade de Guarulhos recebe a segunda edição da Feira Inova RH. Com entrada gratuita, o evento promoverá palestras e exposições para ajudar a mudar a perspectiva e a relação do mercado de trabalho na segunda maior cidade do Estado de São Paulo.

Com o objetivo de fomentar o setor, a feira é destinada a profissionais ligados ao RH e a qualquer um que queira se capacitar sobre o tema relacionado ao capital humano e sua importância nas organizações. Com 10 palestrantes e 25 expositores, as atrações irão expor as inovações e tendências para o segmento e como aplicá-las em sua empresa.

Dentre os palestrantes estão Caio Infante, Monica Hauck e Ben Zruele e, entre os expositores, Algar Telecon, Porto Seguro, Senai e Grupo RMC. A Feira Inova RH é realizada em parceria entre a Mídia Kitcom Comunicação e o Núcleo de RH do CIESP Guarulhos, Arujá, Santa Isabel e Mairiporã e o Núcleo de RH do Sincomercio/Fecomercio Guarulhos.

Segundo o sócio diretor da Mídia Kitcom, Ariovaldo Júnior, a feira foi criada para mostrar na prática as novas perspectivas do segmento e são esperados mais de 2 mil profissionais. “Detectamos que há uma carência de informações para o segmento de RH em Guarulhos. O profissional da área não é mais aquela pessoa que só contrata e manda embora, ele tem uma gerência muito maior na empresa”, diz Ariovaldo.

Com duração das 12h às 20h, a feira será no Teatro Adamastor, Av. Monteiro Lobato, 734, Macedo. A inscrição pode ser feita até o dia do evento pelo site do Sympla.