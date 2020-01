FGV Direito e Senac lançam cursos de pós-graduação em Tecnologia e IoT

O vocabulário tecnológico e as novas demandas trazidas pelas startups mudou a dinâmica do mercado e passou a exigir mais dos profissionais de todas as áreas. Mesmo carreiras tradicionais, como a em direito, enfrentam mudanças significativas. Acompanhando a evolução do mercado, a FGV-Rio acaba de lançar o curso de pós-graduação em inovação e tecnologia para alunos formados em direito.

Disciplinas como fundamentos da programação para advogados, direito para startups e regulação e concorrência em mercados digitais fazem parte da grade do curso. Com início em março, as inscrições estão abertas até o dia 10 de fevereiro pelo site.

O Centro Universitário Senac também acaba de abrir inscrições para as primeiras turmas das especializações em internet das coisas e inteligência artificial. A pós-graduação em IoT tem como objetivo desenvolver a capacidade para avaliar produtos e soluções de segurança de dados, com disciplinas como arquitetura e softwares, cibersegurança e aplicação da internet das coisas.

O curso de Inteligência Artificial tem como objetivo preparar os profissionais para atuar na gestão de sistemas inteligentes. As inscrições para os cursos estão abertas até o dia 28 de fevereiro e podem ser feitas pelo portal da instituição.