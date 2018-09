Foco na Carreira: boas perspectivas para o profissional de contabilidade

Marcello Treff*

Apesar das alarmantes revelações da Pesquisa Robert Half de que para 77% dos gestores de RH é um desafio encontrar profissionais capacitados e que 60% dos trabalhadores que perderam emprego nos últimos três anos aceitaram ganhar menos do que no emprego anterior, há projeção de crescimento de oportunidades de trabalho para o segundo semestre de 2018 e, também, para 2019.

O Guia Salarial da Consultoria divulgou carreiras em alta e em baixa nas áreas: jurídica, finanças, seguros, vendas, marketing e engenharia. Além dessas, uma que, em especial, me chama atenção há alguns anos é a área de contabilidade, em cuja área, a pesquisa revela que a carreira em Controladoria está em alta.

Embora muito prestigiosa historicamente, é importante ressaltar que a carreira de contabilista mudou de status com a as modificações atreladas à profissão, perante as significativas mudanças advindas com a adoção das normas do Internacional Financial Reporting Standards (IFRS), que determinaram novas regras do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade.

Ademais, a revolução que impactou o cenário corporativo nos últimos tempos passou a exigir do profissional contábil um perfil diferenciado em termos de competências de negócios, que o torne apto a exercer atividades com visão estratégica, além das competências técnicas tradicionalmente exigidas.

Somam-se a esse cenário, as demandas de compliance e de governança corporativa, vis-à-vis o momento que o País vive, há pelo menos cinco anos, com denúncias de corrupção e ilegalidade, envolvendo empresas e agentes públicos, fazendo com que as áreas de auditoria e controladoria ganhassem ainda mais notoriedade, gerando inúmeras oportunidades para contabilistas competentes.

Por fim, uma área nova que projeta crescimento de oportunidades para o profissional é a contabilidade ambiental, a qual envolve a gestão de ativos e passivos ambientais e a cobrança às empresas quanto à poluição e destruição do meio ambiente serão contabilizados, pois as punições tendem a ser muito mais severas.

Por isso, como professor de cursos de Administração, sempre indico aos meus alunos formandos que, se tiverem interesse nas áreas citadas neste artigo, cursem mais dois anos de Contabilidade e somem ao título de bacharel em Administração o de bacharel em Contabilidade, o que, com certeza, aumentará significativamente a quantidade de oportunidades de atuação no mundo dos negócios.

*Professor da PUC-SP