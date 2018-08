Fundação Instituto de Administração realiza pesquisa sobre Educação Corporativa

A equipe de pesquisadores da Fundação Instituto de Administração (FIA) está realizando, pelo quarto ano, a Pesquisa Nacional de Práticas e Resultados da Educação Corporativa. Os principais objetivos do levantamento são apresentar o panorama geral dos vários aspectos relacionados à Educação Corporativa e identificar as práticas correntes nas organizações atuantes no Brasil.

O público-alvo da pesquisa são os responsáveis pela Educação Corporativa de seus ambientes de trabalho. Interessados em participar devem preencher um questionário, que aborda a caracterização do Sistema de Educação Corporativa (SEC) das organizações, com uma série de tópicos específicos. Ao final do processo de análise, todos os respondentes receberão um relatório com os resultados agregados da pesquisa.

Os principais resultados serão apresentados no 4º Simpósio Internacional de Educação Corporativa, a ser realizado nos dias 7 e 8 de dezembro, em São Paulo. Todas as pessoas que responderem à pesquisa serão convidadas a participar do evento.

Serviço:

4ª Pesquisa Nacional de Práticas e Resultados da Educação Corporativa 2018

Link da pesquisa: https://pt.surveymonkey.com/r/PesquisaEC2018

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail pesquisaec2018@fia.com.br ou pela página https://www.facebook.com/grupoecfia