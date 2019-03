Grandes empresas de diferentes setores da economia estão com inscrições abertas para programas de estágio com foco em estudantes de ensino superior e técnico. As oportunidades são para diversas localidades do Brasil e previsão de início a partir de julho de 2019.

AkzoNobel

A AkzoNobel, multinacional holandesa do segmento de tintas e revestimentos, está com 10 vagas de estágio abertas para as cidades de São Paulo, São Roque, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Recife. Estudantes de ensino superior (todos os cursos) com formação prevista para junho de 2021 ou dezembro de 2021 e também alunos do ensino técnico cursando a partir do segundo semestre podem se candidatar. Pacote office (intermediário( e inglês (intermediário ou superior) são pré-requisitos.

A bolsa-auxílio é de R$1.734 com benefícios complementares (condicionado para alunos que não tenham dependência em disciplinas cursadas), vale-transporte ou fretado, estacionamento, assistência médica, assistência odontológica, refeitório no local e seguro de vida.

As inscrições estão abertas até 5 de maio no site da empresa.

Amazon

A gigante está com 65 vagas de estágio abertas para estudantes dos cursos de administração, marketing, comunicação, engenharias, ciências da computação e direito com previsão de conclusão a partir de junho de 2019. Inglês (avançado) e disponibilidade para trabalhar nas cidades de São Paulo, Barueri e Campinas são os pré-requisitos para se candidatar.

Os benefícios divulgados pela empresa são salário compatível com o mercado, vale-transporte, vale-refeição, seguro contra acidentes e convênio médico.

As inscrições estão abertas até 15 de abril no site da empresa.

CIEE

O CIEE divulgou 250 novas vagas de estágio em instituições parceiras localizadas na cidade de São Paulo. As oportunidades são para estudantes que estejam cursando a partir do primeiro semestre de administração de empresas, gestão comercial, gestão administrativa, gestão financeira, comércio exterior e relações internacionais.

Algumas vagas exigem conhecimento do Pacote Office e inglês (intermediário ou avançado). Os benefícios são bolsa-auxílio (entre R$ 700 e R$ 1400), auxílio transporte, recesso remunerado, vale-refeição e possibilidade de prorrogação do contrato de estágio.

Os interessados devem acessar o portal do CIEE.

Raízen

A Raízen, grande produtora de açúcar e etanol do Brasil e licenciada da marca Shell no País, está com inscrições abertas para o programa de estágio Talentos Raízen 2019. São mais de 150 vagas disponíveis em 44 cidades de 16 Estados nas áreas de produção de etanol, açúcar e bioenergia, logística, distribuição de combustíveis, trading, comercial, recursos humanos, jurídico, finanças, marketing e tecnologia da informação.

Estudantes do ensino superior (todos os cursos) com conclusão de graduação prevista entre julho de 2020 até julho de 2021 podem se candidatar. Os benefícios são bolsa-auxílio de R$1.417,50 (para alunos do penúltimo ano de conclusão) e de R$1.517,50 (para alunos do último ano), férias remuneradas, auxílio transporte no valor de R$160, vale-refeição ou refeitório no local, seguro de vida e assistência médica.

As inscrições estão abertas até o dia 15 de abril no site da empresa.

Whirlpool

A Whirlpool Corporation, detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, busca estudantes do último ou penúltimo ano do ensino superior. Com duração prevista de seis, 12 ou 24 meses, as oportunidades de estágio se estendem para todos os cursos de bacharelado, exceto para graduações na área da saúde.

Para a empresa, é fundamental que os estudantes tenham inglês (intermediário), residência ou disponibilidade de estagiar nas cidades de São Paulo, Rio Claro, Joinville e Manaus.

Os benefícios são bolsa-auxílio de R$1.600, vale-refeição ou restaurante, vale-transporte ou estacionamento, seguro de vida, convênio médico e desconto na compra de produtos das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid.

As inscrições estão abertas até o dia 28 de março no site da empresa.