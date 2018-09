Google abre inscrições para programa de estágios 2019

O Google abriu nesta segunda-feira (3/9) as inscrições para a oitava turma do programa de estágios 2019. Podem se inscrever alunos de todos os cursos, universidades e regiões do Brasil, com graduação prevista para dezembro de 2019.

As inscrições para o Business Internship Program 2019 vão até o dia 5 de outubro de 2018.

O programa tem 6 meses de duração e é uma oportunidade para que os estagiários possam conhecer e vivenciar a rotina de trabalho do Google, além de desenvolver competências técnicas e comportamentais.

Para participar, é necessário apenas cumprir os seguintes requisitos: estar cursando o último semestre da graduação no período do programa, ter um nível de inglês que permita leitura de e-mails e conversação com colegas de trabalho, e estar disponível para trabalhar no escritório do Google em São Paulo de julho a dezembro de 2019.

O processo seletivo é composto por entrevistas com o time de recrutamento e com as futuras equipes, e ocorre inteiramente via Google Hangouts ou telefone, não sendo necessário viajar até São Paulo. Mais do que diplomas, o que vale para o Google são talentos e habilidades, por isso os candidatos podem ser selecionados para trabalhar em áreas diferentes do curso de formação, desenvolvendo e aprimorando competências técnicas e comportamentais.

Desde o início do programa, os estagiários são tratados como funcionários da empresa e chamados para solucionar problemas, impulsionar negócios, desenvolver pessoas e colocar os usuários acima de tudo.

Inscreva-se aqui!