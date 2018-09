Google procura engenheiros para competição global de programação

A empresa Google vai realizar nova edição do “Kickstart”, evento online de programação, que oferece a participantes do mundo inteiro a chance de desenvolver habilidades nas áreas. A disputa trará desafios algorítmicos criados pelo time de engenharia do Google e os melhores colocados serão contatados para participação no processo seletivo que recrutará profissionais para o Centro de Engenharia do Google, em Belo Horizonte. A competição é voltada a estudantes universitários e profissionais da área.

As disputas são independentes e são realizadas no decorrer do ano. Os participantes podem competir quantas vezes quiserem. Cada rodada dura três horas e as próximas etapas acontecerão em 30 de setembro, às 16h, e 21 de outubro, às 10h.

Entre as atividades estão iniciativas que envolvem a ferramenta de busca do Google (como a busca por sintomas de doenças e a experiências de futebol), o aplicativo Family Link e o desenvolvimento de tecnologias para proteger os produtos da marca.

Até o fim de 2018, a expectativa é de que 50 novos profissionais sejam contratados no Centro de Engenharia. Eles vão integrar a equipe de 130 engenheiros que desenvolvem projetos para a empresa.

Como participar?

Basta se inscrever no site do programa: code.google.com/codejam/kicks tart/ e participar na data e horário marcados.