Grandes empresas abrem inscrições para programas de estágio

Victor Ohana, especial para o Estado

Quem está à procura da primeira experiência na profissão precisa ficar atento: estão abertas inscrições para estágio em multinacionais como Google, Unilever e Goodyear. Empresas nacionais, entre elas Globo e Odebrecht, também oferecem oportunidades aos que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Entre as companhias estrangeiras, a gigante em serviços online Google tem inscrições disponíveis até sexta (5). O programa de estágios da empresa, Business Intership Program 2019 , chega em sua oitava edição com oportunidades em São Paulo para estudantes que concluirão ensino superior até dezembro do ano que vem. As vagas são para áreas de Vendas, Tecnologia e Marketing, entre outras. É necessário ter nível de inglês que permita leitura de e-mails e conversação com colegas de trabalho.

A corporação de bens de consumo Unilever também tem vagas de estágio para jovens que se formarão até dezembro de 2019 e de 2020. Há chances nos estados de São Paulo e Minas Gerais, em setores como Marketing, Finanças, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação e Pesquisa e Desenvolvimento. Interessados devem se candidatar até 19 de outubro.

Já a fabricante de pneus Goodyear anunciou inscrições disponíveis até 16 de novembro. As vagas são para as cidades de São Paulo, Americana e Santa Bárbara D’Oeste. Os candidatos precisam ter formação prevista entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021, nos cursos de Administração, Engenharias, Direito, Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis, Psicologia, Economia e Comércio Exterior. É necessário ainda ter conhecimento médio em informática e inglês.

Há ainda chances para a mineradora Nexa Resources, que lançou 70 oportunidades em seu programa de seleção . As vagas são para São Paulo, Minas Gerais e Peru. Áreas ligadas a Gestão de Negócios e Sustentabilidade estão no rol dos requisitos. As inscrições vão até 5 de outubro.

Empresas nacionais também procuram talentos

O programa Estagiar 2019 da Globo divulgou oportunidades para universitários e estudantes de nível técnico. É possível registrar candidatura até 21 de outubro, para vagas em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Recife e Rio de Janeiro. As áreas de interesse são Jornalismo, Tecnologia, Esporte, Negócios e Segurança do Trabalho, entre outras. A formação do ensino superior deve estar prevista para até dezembro de 2020. Já a do ensino técnico, até dezembro de 2019

Enquanto isso, a construtora Odebrecht Engenharia & Construção recruta estagiários para o período de férias, em janeiro do próximo ano. Inscrições vão até 17 de outubro. Ao todo, são 30 vagas oferecidas, nos setores de Administração, Análise de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Comunicação, Direito, Engenharias e Psicologia. É preciso estar matriculado a partir do quarto semestre da graduação.

A VLI, empresa de soluções logísticas para portos, ferrovias e terminais, também está em processo seletivo aberto , com cadastramento de interessados até 13 de outubro. São 50 vagas. Entre as áreas do nível técnico, estão Edificações e Estradas, Segurança do Trabalho, Informática, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Mecânica, Mecatrônica e Eletrotécnica. Já para o ensino superior, pede-se estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Psicologia, Comunicação Social, Economia, Engenharia Ambiental, Civil, Controle e Automação, entre outras.