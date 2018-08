Grandes empresas abrem programas de estágio

Por: Mateus Apud*

Grandes empresas estão com inscrições abertas para preencher as vagas de estagiário.

Carrefour

O Programa de Estágio 2018 do Carrefour tem duração de até dois anos com oportunidades para estudantes, da capital paulista, com conclusão prevista entre dezembro de 2019 e julho de 2020, de Administração de Empresas, Engenharias (Produção, Processos, Sistemas, Alimentos, etc.), Direito, Ciências Contábeis, Marketing, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Matemática e Estatística.

Salário: Não informado

Inscrições: até 10/8 no site www.carrefour.com.br/estagio

Petronas



O programa de estágio Petronas busca estudantes de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo horizonte com previsão de conclusão a partir de dezembro de 2020. Serão aceitos estudantes dos cursos de Administração de Empresas, Administração com ênfase em Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Controladoria e Finanças, Direito, Economia, Engenharia Civil, Engenharia de Sistemas, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Marketing, Negócios Internacionais, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Química, Química Industrial, Relações Internacionais, Relações Públicas e Tecnologia da Informação. O candidato deve ter Inglês avançado/fluente e espanhol será um diferencial.

Salário: Não informado

Inscrição: até 17/08 no site https://recrutamento.ciadeestagios.com.br/petronas/

Lojas Americanas



O programa abre vagas para estudantes de todo o Brasil, com previsão de conclusão entre dezembro de 2018 a julho 2019, dos cursos de cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Marketing e Publicidade e Propaganda.

Salário: Não informado

Inscrições: até 19/08 no site http://estagio.lasa.com.br/

Braskem



A empresa abre 320 vagas para o programa de estágio universitário e técnico em diversas áreas nos escritórios e unidades da empresa nos estados de Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Para o estágio universitário, com duração de dois anos, estão abertas 230 vagas para os estudantes com previsão de conclusão entre dezembro de 2018 e 2019 em diversos cursos como Administração; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comércio Exterior; Comunicação Social (Jornalismo e Relações Públicas); Engenharias; Cursos de TI Logística; Biologia; Psicologia; Química; Relações Internacionais; entre outros.

Com duração de uno, o estágio técnico conta com 90 vagas para estudantes que estejam cursando Administração; Automação; Automação Industrial; Edificações Elétricas; Eletroeletrônica; Eletromecânica; Eletrônica, Eletrotécnica; Instrumentação; Manutenção; Manutenção Mecânica; Mecânica; Mecatrônica; Metalurgia; Plásticos; Química; Química Industrial; Robótica ou Segurança do Trabalho e Soldagem. O candidato deve estar a partir do segundo semestre do curso técnico e ter 18 anos completos até dezembro de 2018.

Salários : Não informado

Inscrições: até 03/9 no site www.jovensbraskem.com.br

Nestlé

O programa Nestlé busca candidatos com conclusão prevista entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. Serão aceitos estudantes da cidade de São Paulo de todas as graduações, dependendo da área, espanhol será um diferencial.

Salário: Não informado

Inscrição: sem data de termino no site http://grupociadetalentos.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1474755&ve=1&pp=https%3A//grupociadetalentos.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1474755%26ve%3D1%26fnthr%3Dhttp%253A//www.ciadetalentos.com.br/estagiofastnestle/index.html%26j%3Dt%26sslon%3D1&wiw=1424

*Estagiário sob orientação do Editor de Suplementos, Daniel Fernandes.