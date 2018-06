Inscrições para programa CEO Por Um Dia vão até sexta-feira,29

As inscrições para o Programa CEO Por Um Dia terminam nesta sexta-feira, dia 29. Realizado pela Odgers Berndtson, empresa global de Recrutamento e Seleção de Executivos, o programa vai selecionar 23 jovens universitários que acompanharão a rotina do CEO de uma das 23 empresas participantes. Não há restrição de área de graduação, mas é preciso que o candidato esteja nos últimos períodos do curso. As inscrições são realizadas exclusivamente no site http://ceox1dia.com.br

, onde os candidatos podem conferir o regulamento para participação, informações sobre etapas de seleção e datas, além de conhecer os CEOs e as empresas participantes da edição 2018.

O CEO Por Um Dia existe há dez anos em países como Espanha, Canadá, Portugal, Alemanha, e Inglaterra. No Brasil, está em sua quarta edição e conta com apoio do ‘Estadão’, PDA International, Machado Meyer Advogados e Centro de Carreiras da FGV Eaesp.

“O contato que tive com a área de business me fez mudar a trajetória profissional, largar o estágio na área da construção civil e me dedicar a business e consultoria”, afirma Rafaela Fiorin de Carvalho que participou do CEO por Um Dia de 2017 e acompanhou a rotina do CEO da Latam Jerome Cadier.

“Foi tão positivo que hoje sou executivo de uma startup no segmento de varejo eletrônico de luxo e estou no comanda de uma equipe com 20 profissionais”, diz Jonas Carvalho, que também participou da edição 2017 e acompanhou a rotina de Eduardo Gouveia, CEO da Cielo, com quem mantém contato até hoje.