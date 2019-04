Itaú, Japan Tobacco e outras empresas têm vagas para estágio no Brasil e no exterior

Gigantes do mercado estão em busca de estagiários de diversos cursos para programas em várias partes do Brasil e em outros países. As oportunidades têm previsão de início ainda neste ano.

CIEE

Nesta semana, o CIEE tem novas vagas de estágio abertas para estudantes dos ensinos médio e superior, mas focadas em alunos com algum tipo de deficiência. A bolsa-auxílio varia de R$ 690,12 a R$ 1.500 para períodos de quatro a seis horas diárias.

Já para quem procura oportunidades de jovem aprendiz, o salário varia de R$ 651 a R$ 998. Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE.

Japan Tobacco International

A JTI, empresa do setor de tabaco com distribuição em 130 países, está com seu programa de estágio internacional aberto. Estudantes de qualquer curso superior devem ter no mínimo 18 anos, fluência em inglês e estar nos últimos dois anos da graduação.

O estágio com duração de seis meses inclui dois meses na sede da JTI em Genebra, Suíça, dois meses em um dos 400 escritórios da JTI no mundo e dois meses trabalhando em uma das comunidades onde a empresa atua.

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de maio no site da empresa.

Tereos

A Tereos, produtora mundial de açúcar, abriu as inscrições para o seu programa de estágio Jovens Talentos. São 50 vagas para atuar em uma das sete unidades do noroeste paulista, nas cidades de Colina, Guaíra, Olímpia, Pitangueira, Severínia e Tanabi.

Os requisitos para os candidatos são inglês ou francês em nível intermediário, domínio de ferramentas de informática e disponibilidade para estagiar seis horas por dia. As vagas são para estudantes de ensino superior de diversas áreas, como administração, agronomia, comércio exterior e química.

O programa terá início em agosto, com duração de 11 meses. Entre os benefícios estão bolsa-auxílio, plano de saúde, seguro de vida, transporte, refeições na empresa e vale-alimentação. As inscrições vão até o dia 13 de maio e os interessados devem se inscrever pelo portal da empresa.

Itaú

O Itaú Unibanco está recrutando estagiários para agências em Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba e Paraná. São 11 vagas para universitários que estejam cursando economia, administração e ciências contábeis a partir do terceiro semestre.

Com duração de até um ano, o estágio prevê treinamentos técnicos, comportamentais, tutoria, cursos à distância e plano de desenvolvimento pessoal. Para a primeira etapa da seleção, os interessados devem acessar a página do Itaú no Facebook e participar de uma conversa pelo Messenger.

* Estagiário sob a supervisão do editor de Suplementos, Daniel Fernandes