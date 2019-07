Lista dos aprovados na primeira fase do CEO x1 Dia

Divulgados os nomes dos aprovados para a segunda fase do CEO x1 Dia. O projeto, que está na quinta edição e no Brasil tem parceria com o Estado, seleciona jovens do país inteiro para acompanhar um dia na vida do CEO de uma grande empresa – neste ano, são 23 corporações participantes.

Confira a lista:

Alan Kovari

Aline Canhoto Gonçalves

Aline Mariana Venâncio

Alison Guilherme Vanceto

Amanda de Moraes Cavalcanti

Ana Carolina Jorge Meyer

Anelise Lopes Portes

Ayla Dominato Castro

Beatriz Tavares Silva

Bernardo Severgnini de Queiroz

Brenda Rodrigues Santos

Breno Nakad Marcolino

Bruno Fanuel de Oliveira Avellar

Caio de Freitas Tonon

Caio Henrique Silveira Rodrigues

Camila Marques dos Reis da Silva

Camilla de Melo Vieira

Carla Machinez Parreiras

Carolina Bernardino Herrero

Carolina Diniz Ferreira

Caroline dos Santos Gonzaga

Davi Corte Petean

Evelyne Eimin Yao

Fabricio Barbosa de França

Felipe Heineck

Fernanda Antunes Paletta

Flávia Merlin Trovão

Gabriel Dantas

Gabriel Henrique de Sousa Silva

Gabriel Koch Vasconcellos

Geovanna Silva Gurgel

Giovanni Castilho Brogiato

Giovanni Manzi

Giulia da Silva Brião

Heitor Rodrigues Leão Faria

Henrique Rocha dos Santos Cosim

Horiana Dias Mota

Isadora Oliveira Leal

Ítalo Augusto Gandra

Jad Mohamad Rachid Bogado

Jessica Tiemy Kondo

João Victor Figueiredo Pinto

Juliana Arida

Juliana Tavares Silva

Laís de Paula Ribeiro

Laís Fernandes Daniel

Lara Azevedo Godoy

Leonardo Mastelini da Cruz

Letícia Alves Nogueira

Letícia Caetano Machado

Lorenza De Rocco Guérios

Lucas Ramos Moreira

Luisa Ranucci Mazzola

Luiz Augusto Fantini Junior

Luiz Felipe Schiaveto

Luiz Felipe Soares Almeida

Márcia Tereza Miranda

Marcos Aurelio Oliveira Venancio

Maria Eduarda Leão Dutra

Maria Teresa Menezes Costa

Mariana España Feitosa

Marina Augusto

Matheus Gutierrez Maia

Matheus Pereira Salomão

Mila Cristina Pinto da Silva Fontenelles

Naiara Ambrósio Siqueira

Pedro Moyses Delfino

Priscila Alvaristo Silva

Raelson Oliveira de Morais

Rafael Duarte Pacheco

Rafaella Flores Lellis

Raphael Rocha Bernardo

Rodrigo Riccetto

Taynara Bezerra de Freitas Teixeira

Túlio Siqueira Ferraz Cornélio

Vinícius Lima Santos

Vinícius Vargas

Vinicius Zilinski

William Ide

William Kazuo Kulminare