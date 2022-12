Livro destaca a importância das humanidades na formação de líderes de sucesso

Tenho insistido que Humanidades e Artes deixem de ser recreação e passem a ser objetivo na formação de líderes de sucesso. Destaco: não aprendemos apenas nas escolas. Aprendemos pelos relacionamentos, pelos diálogos e pelas ricas experiências e vivências ao longo de nossas vidas. Uma multiplicidade de atividades impacta nosso aprendizado: viagens, cinema, teatro, exposições, balés, esporte, etc.

O tempo todo podemos aprender. Tudo mexe com as nossas emoções por isso alavancam nosso aprendizado e ampliam nosso repertório cultural. E a filosofia ajuda no questionamento e na compreensão do pensamento da Humanidade e de tudo que existe no universo.

E tem mais: quanto mais falamos sobre a importância da educação a distância, das tecnologias exponenciais, da inteligência artificial e da transformação digital, mais importante ainda será uma boa formação executiva em Humanidades, incluindo-se aí a Filosofia, Ética e as Artes em Geral.

Foi então uma agradável surpresa ler o livro “Humanismo Extremo: O Novo Padrão de Excelência no Mundo e nos Negócios”, do renomado escritor, palestrante e consultor especializado em práticas de gestão de negócios, Thomas J. Peters, que no início de novembro completou 80 anos.

Mundialmente conhecido pelo livro best-seller In Search of Excellence (em coautoria com Robert Waterman Jr., aglomerou milhares de líderes, executivos, CEOs de organizações públicas, privadas, nacionais e multinacionais ao redor dos auditórios do planeta. Para Tom Peters, nada sem excelência deveria existir nos negócios; foi um crítico feroz das insanidades do mundo corporativo.

Interessante resgatar como Tom Peters começou a se inspirar sobre o tema da excelência. Ele próprio ressalta que persegue a excelência há mais de 40 anos – desde 1977, quando começou a pesquisa para o que se tornou ln Search of Excellence. O trabalho foi iniciado graças ao seu chefe em San Francisco, à época, que se perguntava por que seus talentosos consultores imaginavam estratégias comerciais geniais, infalíveis, mas os clientes as consideravam difíceis ou impossíveis de implementar.

Peters tinha acabado de concluir um PhD na Stanford Graduate School of Business; implementação era o tema da sua tese que foi considerada a primeira do tipo e conquistou vários prêmios. Tempos depois, lhe pediram para fazer uma apresentação para um cliente sobre seu tema.

A ordem foi dada por seu chefe, e ele tinha menos de 24 horas para preparar a fala. Na noite anterior ao evento, ele assistiu a uma performance extraordinária do San Francisco Ballet. Quando voltou do espetáculo, sentou-se para trabalhar e começou a redigir seus comentários, e um pensamento estranho passou pela sua cabeça: “Quase todos os adultos trabalham. Conservamos o emprego atendendo a colegas, clientes, consumidores e comunidades de maneira eficiente. Por que esse trabalho, e essa prestação de serviço a terceiros, não poderia imitar o Balé de San Francisco? Por que a excelência do balé não poderia marcar nossas organizações comerciais de seis ou seiscentos funcionários e o trabalho daqueles de nós que praticamos nosso ofício nesse meio?”

Foi de tal forma, tomado por essa ideia que deu à sua breve apresentação do dia seguinte um título de uma só palavra: Excellence! Assim tudo ocorreu há mais de 40 anos. E, segundo ele, passou sua vida adulta procurando a excelência individual e organizacional.

Por que recomendo muito a leitura desse livro? Justamente pela tônica dada pelo autor à importância do Humanismo para a excelência e o sucesso dos negócios. É um Business Man renomado falando com muita propriedade do tema.

Em Humanismo Extremo, ele eleva a Excelência ao ápice e abre espaço para outra palavra também humana, muito humana: engajamento, não só com o colaborador, mas também com os clientes, com a comunidade e com o planeta. Pode não parecer novidade. E a preocupação com stakeholders não é mesmo nova.

É que ele enfatiza a importância de “arregaçar as mangas”, de colocar em prática suas ideias cheias de sabedoria. Peters apresenta 75 ideias tão instigantes quanto perturbadoras, como enfatiza Roberto Tranjan no prefácio do livro.

O autor sugere como usar o livro, uma vez que não há capítulos. Em vez disso, são 15 tópicos e 75 “tarefas”, numa linguagem muito própria, criativa e irreverente. Só para se ter uma ideia de alguns tópicos: primeiras coisas antes das primeiras coisas; excelência são os próximos cinco minutos (ou não); estratégia é uma mercadoria e execução é uma arte; pessoas realmente em primeiro lugar. E por aí vai.

Obviamente não pretendo falar de todos os tópicos. Vou dar ênfase ao primeiro. Os demais deixo para o leitor(a) conferir diretamente ao ler o livro.

Ao detalhar o tópico “Primeiras coisas antes das primeiras coisas”, Peters alerta para o equívoco ao utilizarmos os termos hard e soft. Para ele, hard (números/planos/organogramas) é soft. E soft (pessoas/relacionamentos/cultura) é hard. E detalha suas explicações…Hard (números/planos/organogramas) é soft: planos são fantasias, muitas vezes; organogramas têm pouco a ver com a maneira como a organização realmente funciona; e números são facilmente manipulados.

E exemplifica: membros de agências de classificação e análise quantitativa embalaram com astúcia e avaliaram “derivativos” de hipotecas sem valor, desencadeando o crash financeiro de 2007/2008.

Soft (pessoas/relacionamentos/cultura) é hard: as melhores práticas de pessoal (atenção, engajamento, formação, reconhecimento) criam as organizações mais íntegras e voltadas para a comunidade, e também são vencedoras no mercado de trabalho.

Práticas de gestão de pessoas efetivas, clientes encantados, vendedores que se desdobram para garantir experiências especiais, são todos frutos de uma cultura solidária construída dia após dia. Enfim, sem pessoas com valores e postura ética, o “hard” desfalece. E assim, Peters sintetiza sua vida em seis palavras: “Hard é soft. Soft é hard.”

O autor articula de maneira poderosa como se alcança a excelência em liderança apenas se concentrando em ajudar outras pessoas a crescer; o trabalho de um líder não é conquistar mais seguidores, e sim desenvolver mais líderes.

E dá o recado final quando lhe perguntam por que ele bate tanto na tecla das pessoas (relações interpessoais): “Minha melhor resposta, além de “o que mais existe para focar”: as pessoas são importantes na mesma medida, exatamente, para um vendedor de carros, um escritório de contabilidade de seis ou sessenta pessoas ou o Google quanto para um time de futebol, ou uma orquestra sinfônica, ou a Marinha dos Estados Unidos. Ou seja, repito, gente, gente, gente senão o que mais tem por aí?”

Nas palavras do próprio Tom Peters, Humanismo Extremo é seu último livro, e coloca-nos diante do desafio mais urgente dos dias atuais: recuperar a nossa humanidade.

*Marisa Eboli é Doutora em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e Especialista em Educação Corporativa. É Professora do Mestrado Profissional e Coordenadora da Pós-Graduação em Gestão da Educação Corporativa, na FIA Business School.