Magazine Luiza faz seleção de trainee ‘às cegas’, sem exigências de idade ou experiência profissional

O Magazine Luiza está realizando, pela primeira vez, o processo de trainee às cegas. A escolha nas primeira etapas é baseada totalmente no chamado ‘fit cultural’: o único critério avaliado será o compartilhamento de valores com a empresa.

LEIA TAMBÉM > Efeito Amazon impulsiona venda de terceiros nas principais varejistas brasileiras

Informações como idade, experiência profissional anterior e instituição de ensino são reveladas apenas na etapa presencial do programa.

O programa tem duração de um ano e os seis primeiros meses são no esquema de rodízio: os selecionados vão trabalhar nas lojas, nos escritórios, Serviços de Atendimento ao Cliente e laboratórios. Saiba mais sobre o processo:

Benefícios e salário de trainee do Magazine Luiza

A empresa não divulgou o valor do salário para os trainees. Confira os outros benefícios:

Vale refeição

Estacionamento

Bolsa de estudos

Assistência médica e odontológica

Acesso à academia da empresa

Inscrições do trainee do Magazine Luiza

As inscrições do trainee vão até 20 de setembro e podem ser feitas pelo site do Magalu. Confira os requisitos: