Maple Bear, Nestlé e outras empresas abrem processo seletivo de estágio e trainee

Com o intuito de desenvolver os futuros talentos e lideranças, grandes empresas fornecem oportunidades tanto para profissionais graduados quanto para estudantes de diversas áreas. As vagas de estágio e trainee possibilitam a potencialização dos conhecimentos e crescimento profissional.

Maple Bear

A Maple Bear, rede de educação bilíngue, está com o Programa de Estágio 2020 aberto. São cinco vagas na cidade de São Paulo para estudantes que tenham a previsão de graduação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021.

As vagas oferecidas abrangem as áreas de gente e gestão, eventos, design e marketing, comunicação e operações. Os selecionados possuirão benefícios como vale-refeição, vale-transporte e assistência médica e odontológica.

As inscrições estão abertas até o dia 1º de fevereiro e para se candidatar basta acessar o site.

Marisa

A Marisa está com vagas abertas para o Programa de Trainee 2020. O programa é voltado para profissionais graduados entre 2017 e 2019 nos cursos de administração, economia, engenharias, moda e marketing. É necessário ter disponibilidade para viagens e inglês avançado. Desejável experiência profissional anterior.

São cerca de oito a 10 vagas para a cidade de São Paulo. O processo seletivo possui seis fases, começando pela inscrição no site, aberta até o dia 14 de fevereiro.

Nestlé

A Nestlé está com o Programa de Estágio 2020 aberto – de maneira contínua, com diferentes oportunidades durante o ano. O estágio prevê dois ciclos de 12 meses.

Estudantes de todos os cursos de graduação podem se inscrever, contanto que estejam cursando entre o terceiro e penúltimo semestre. É necessário que o nível de inglês seja a partir de intermediário, conhecimento de pacote Office e disponibilidade para estagiar seis horas diárias.

O processo seletivo possui cinco etapas e o início é imediato. As inscrições podem ser feitas pelo site.

C&A

A C&A oferece vagas para trainee comercial em três áreas: gerente de produto, gerente de planejamento ou gerente supply. Os requisitos para inscrição são formação superior concluída entre dezembro de 2015 e dezembro 2019, inglês avançado e disponibilidade para trabalhar em Barueri, Alphaville (SP). É desejável experiência, em qualquer segmento, de pelo menos um ano.

Já as oportunidades para liderança distrital de lojas exigem formação superior nível bacharelado concluída, experiência no varejo como gerente de loja e disponibilidade de mudança. É desejável inglês avançado e pós-graduação.

Com início em maio, o programa tem inscrições abertas até 24 de fevereiro pelo site.

CIEE

O CIEE possui 300 novas oportunidades de estágio na capital paulista para estudantes do ensino superior nas áreas de marketing, comunicação social, relações públicas, administração, gestão comercial, ciências econômicas e contábeis, ciência da computação, engenharia da computação, processamento de dados e desenvolvimento de sistemas.

Algumas das vagas possuem pré-requisitos como inglês intermediário ou avançado e conhecimentos de informática. Os estágios contam com uma bolsa-auxílio que pode variar de R$ 500 a R$ 1.500 para períodos de quatro a seis horas diárias. Os benefícios são auxílio-transporte, recesso remunerado, vale-refeição e possibilidade de prorrogação e efetivação.

Também é possível encontrar vagas de estágio e jovem aprendiz para pessoas com deficiência que estejam cursando ou já tenham completado o Ensino Médio. Os salários variam entre R$483 e R$ R$1.500. Os interessados devem acessar o banco de vagas no Portal do CIEE.