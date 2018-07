Meninas estão em alta na lista dos pré-aprovados do CEO Por Um Dia. Confira aqui se você está entre eles

Eliane Sobral/Especial para o Estado

Dos 69 estudantes selecionados na primeira fase do programa CEO Por Um Dia, apenas 38 continuam no páreo. Na última semana, os pré-selecionados passaram por avaliações eletrônicas. Agora restam 20 universitárias e 18 universitários.

A partir desta segunda-feira, 30, eles serão chamados para entrevistas individuais com os executivos da Odgers Berndtson, organizadora do programa.

“Quem não estiver em São Paulo, fará a entrevista por vídeo-conferência”, explica Pedro Heer, sócio – diretor da Odgers. É desta etapa que sairão os estudantes que acompanharão a rotina do CEO de uma das 23 empresas participantes – confira quem são elas e se o seu nome está na lista no site www.ceox1dia.com.br e no blog Carreiras. O CEO Por Um Dia tem apoio do jornal O Estado de São Paulo, a PDA International, Machado Meyer Advogados e Centro de Carreiras da FGV Eaesp.

Candidatos Aprovados para a Terceira Etapa

(entrevistas individuais)

Adriana Ogawa

Adriana Parnes

Aline Poseral Silva

Amanda Aguinelo Da Silva

Ana Carolina Jorge Meyer

Ana Lúcia Capriles Port

André Carvalho Guimarães

Bruna Ribeiro Canto

Bruna Seixas Tourinho

Bruno Mantovanello

Caio Alexandre

Carolina Campos Pereira

Cauê Marinho

Cynthia Catani

Daniel Cavalllini

Daniel Francisco Silveira

Felipe Yashima Penna

Giovana Queiroz Da Silva

Guilherme Dias

Iara Carolina Barbosa Henrique

Johnn Maike Santos Lira

Juliana Reimberg

Larissa Ferraz

Letícia Kanegae

Luís Felipe Franco Candêo Tomazini

Luisa Pereira Macedo

Luiz Carlos Zeferino

Marciel Faleiros

Mary Huai

Paula Miranda Brasil

Paulo Henrique Dos Santos

Pedro Gerlack Ungaro

Pedro Paulo Santanna Pinheiro

Rafael Cambricoli

Rodrigo De Carvalho Gonçalves

Victória Guimarães Eugênio

Virginia Battistelli Celestino

Wesley Leonardi Bezerra