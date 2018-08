Metodologia para repensar a carreira

Marcelo Treff – professor da PUC

Para quem está com dúvidas com relação ao seu futuro profissional, diante de tantas incertezas e deseja repensar a carreira, uma alternativa seria adaptar a metodologia CANVAS de negócios para desenhar o seu PLANO DE AÇÃO. Trata-se de uma abordagem avançada do DESIGN THINKING (“pensar graficamente”) muito utilizada por empreendedores de sucesso para visualizar os seus negócios de forma simples, rápida e prática.

Adaptado para Gestão da Carreira, nada mais é do que um mapa visual composto por 9 blocos contendo todos os aspectos que você precisa considerar para reiventar a sua carreira e alcançar metas com sucesso.

QUEM TE AJUDA (Parceiros chave) são aqueles que o apoiam como um profissional – e ajudam a fazer o seu trabalho com sucesso; podem ser colegas ou mentores no trabalho, membros da sua rede profissional, família ou amigos ou consultores profissionais.

O QUE VOCÊ FAZ (Atividades chave) são as atividades executadas regularmente no trabalho atual e, se for o caso, nos anteriores também. Pense nos possíveis aperfeiçoamentos na forma de realizar essas atividades.

O QUE VOCÊ TEM (Recursos-chave) conhecimentos, experiências e contatos que você possui e podem contribuir para projetar a sua carreira.

COMO VOCÊ CONTRIBUI (Proposta de Valor) é como você ajuda/ajudou outras pessoas a conseguirem seus trabalhos realizados; que benefícios ganhariam como resultado desse trabalho.

COMO VOCÊ INTERAGE (Relacionamento com o Cliente) é como você é na interação com os seus pares na empresa; como são caracterizados seus relacionamentos.

QUEM VOCÊ AJUDA (Clientes) são as pessoas da sua organização que dependem (ou dependeram) da sua ajuda para conseguir o trabalho feito. Isso inclui o seu chefe, supervisor e outros.

O QUE VOCÊ DÁ (Custos) são o que você dá ao seu trabalho: tempo, energia, dedicação; o estresse ou insatisfação provocada pelas atividades chave ou por trabalhar com parceiros chave.

O QUE VOCÊ GANHA (Receitas e Benefícios) fontes de renda ou quaisquer outros recebimentos em dinheiro e/ou benefícios.

COMO O CONHECEM (Canais) trata-se de como as empresas potenciais descobrem como você pode ajudá-las; como elas decidem se contratam ou não você: em um sites de vagas, Anúncios, Redes Sociais, LinkedIn.

Se você está pensando em mudar de emprego, redesenhar a trajetória de carreira na empresa onde está ou seguir carreira solo como empreendedor, o Canvas de Carreira é bom parar e refletir, pois nos leva a pensar de uma forma estruturada sobre um assunto tão complexo e pessoal.