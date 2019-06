Multinacionais e CIEE oferecem mais de 300 vagas de estágio

Nesta semana, as empresas parceiras do CIEE oferecem novas vagas de estágio para a capital paulista. Ao todo, são 250 oportunidades para estudantes que estejam cursando ensino técnico ou superior nas áreas de administração de empresas, secretariado executivo, gestão comercial, gestão financeira, ciências econômicas, comunicação, publicidade e marketing, turismo, gastronomia, técnico em cozinha, nutrição e técnico em saúde bucal. Os estudantes devem estar cursando a partir do primeiro semestre.

A bolsa-auxílio varia de R$ 700 a R$ 1.500 para períodos de quatro a seis horas diárias. O candidato deve possuir conhecimento de informática, além de inglês (intermediário ou avançado). Entre os benefícios estão auxílio transporte, recesso remunerado, vale-refeição e possibilidade de prorrogação e efetivação. Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE.

Há também oportunidades para pessoas com deficiência. A bolsa-auxílio para jovem aprendiz varia de R$ 651 a R$ 998. O candidato precisa estar cursando ou já ter completado o ensino médio. Vale-transporte e vale-alimentação são os benefícios.

Para vagas de estágio para pessoas com deficiência, há oportunidades para estudantes do ensino médio e de curso superior nas áreas de administração de empresas, biblioteconomia, relações internacionais, administração pública, economia e gestão de políticas públicas. Uma delas é para a Prefeitura de São Paulo. A bolsa-auxílio varia de R$ 520 a R$ 1.430,98. Vale-refeição e vale-transporte são alguns dos benefícios.

A plataforma Companhia de Estágios também reúne vagas de empresas que atuam em vários segmentos da economia. Uma delas é a Amil, com 10 vagas abertas para estudantes em diversas áreas. As inscrições devem ser feitas na página da Amil no site até o dia 31 de julho.

A multinacional portuguesa do setor de energia EDP tem cinco vagas na área de negócios para a cidade de São Paulo. As inscrições estão abertas até o dia 15 de julho por meio da página da EDP no site.

A Amazon tem 10 vagas para as áreas de tecnologia e negócios para a sede em São Paulo. Inscrições até o dia 15 de julho por meio da página da Amazon na Companhia de Estágios.

A Petronas tem uma vaga de estágio para suply na cidade do Rio de Janeiro. As inscrições devem ser feitas na página da Petronas até o dia 15 de julho.

A multinacional francesa de seguros AXA abriu três vagas para atuar na cidade de São Paulo. O valor da bolsa-auxílio varia de R$ 1.600 a R$ 1.800 com a adição de benefícios. Inscrições na página da empresa até o dia 15 de julho.

A NZN, empresa de soluções em publicidade e mídia, prorrogou as inscrições para o programa de estágio até o dia 5 de julho. A empresa busca estudantes para as vagas de secretariado, designer, produção de conteúdo e desenvolvimento web nas cidades de São Paulo e Curitiba. As inscrições podem ser feitas no site da NZN. O programa tem duração de um ano.