Grandes companhias selecionam estagiários e trainees no Brasil. Confira oportunidades

Pedro Alves / Especial para o Estado

Empresas brasileiras e internacionais de grande porte estão com processos seletivos abertos para vagas de estágio e trainee no País. As companhias procuram jovens profissionais em diversas áreas de atuação — como Medicina, Engenharia e Comunicação, etc. — nos níveis superior e técnico. Com inscrições abertas entre outubro e novembro, os processos se estendem até o fim do ano e vão selecionar pessoas para vagas a serem preenchidas em 2019. Confira a lista abaixo:

Nestlé

Trainee

Inscrições até 17 de outubro, no site

Salário não informado

O programa procura profissionais que estejam no último semestre de graduação ou tenham se formado a partir de dezembro de 2016, em qualquer curso universitário. Os selecionados poderão atuar nas áreas de Finanças, Marketing, Vendas, Supply e Engenharia da empresa de alimentação. Não foi informado o número de vagas. A seleção é composta por cinco etapas. Além da inscrição, serão feitos assessments de perfil, testes de inglês e lógica, e dinâmica on-line. A última etapa será realizada presencialmente em um evento com os finalistas, em novembro, na capital paulista.

Laureate Brasil

Trainee

Inscrições até 19 de outubro, no site

Salário não informado

A empresa de educação superior, que está presente em 20 países, seleciona trainees no Brasil para 2019. Podem participar estudantes com formatura prevista para dezembro deste ano ou que terminaram a graduação a partir de julho de 2016, em qualquer curso. Além de nível superior, a empresa exige dos candidatos inglês intermediário ou avançado, e possibilidade de viagens ou mudança. O processo seletivo será feito prioritariamente pela internet e finalistas participarão de uma etapa presencial, em local ainda não divulgado. O programa trainee dura 24 meses e o número de vagas não foi divulgado.

Dow

Estágio

Inscrições até 19 de outubro, no site

Salário não informado

30 vagas em BA, MG, PA e SP

A empresa do setor químico procura estudantes para atuarem nas áreas de Administração, Marketing, Comunicação e Engenharias. Para participar, os estudantes precisam ter inglês avançado e previsão de formatura entre junho de 2020 e junho de 2021. As vagas estão alocadas nas cidades de São Paulo (SP), Jundiaí (SP), Hortolândia (SP), Jacareí (SP), Guarujá (SP), Pindamonhangaba (SP), Aratu (BA), Santos Dumont (MG) e Breu Branco (PA). Benefícios incluem seguro saúde, auxílio-transporte, alimentação, seguro de vida e academia.

Unilever

Estágio

Inscrições até 19 de outubro, no site

Salário não informado

Vagas em MG e SP

Com início em fevereiro de 2019, o programa de estágio da Unilever procura estudantes para atuar nas áreas de Supply Chain, Marketing, Finanças, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Pesquisa e Desenvolvimento, Nutrição, Soluções em Alimentos e Customer Development. As vagas estão alocadas nas cidades de São Paulo (SP), Valinhos (SP), Aguaí (SP) e Pouso Alegre (MG). Podem participar da seleção universitários que estejam cursando o penúltimo ou último ano da faculdade, com graduação prevista para dezembro de 2019 ou dezembro de 2020. O número de vagas não foi informado. Entre os benefícios estão assistência médica e odontológica, academia e seguro de vida.

B2W

Trainee

Inscrições até 22 de outubro, no site

Salário não informado

Vagas em RJ e SP

A companhia, detentora de marcas como Americanas.com e Submarino, está em busca de pessoas que tenham se formado a partir de julho de 2016 ou estejam no último semestre de graduação ou pós-graduação nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências da Computação, Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Marketing), Física, Engenharias, Estatística, Matemática, Relações Internacionais ou Tecnologia da Informação. A empresa também exige dos interessados nível avançado de inglês e disponibilidade para morar em São Paulo (SP) ou Rio de Janeiro (RJ).

Novartis

Estágio

Inscrições até 22 de outubro, no site

Salário não informado

20 vagas em RJ e SP

A farmacêutica seleciona jovens para atuarem a partir de fevereiro do ano que vem nas áreas de Acesso, Assistência Técnica, BD&L, Finanças, Marketing e Recursos Humanos. Podem participar do processo universitários matriculados nos cursos de Administração, Marketing, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Hotelaria, Turismo, Engenharia Elétrica, Engenharia Biomédica, Engenharia Mecatrônica, Biomedicina e Farmácia com conclusão entre dezembro de 2019 e julho de 2021. Também é necessário ter inglês intermediário ou avançado, conhecimentos do pacote Office e estudar no período noturno. Os benefícios incluem assistência médica, refeitório no local, estacionamento, entre outros.

Hypera Pharma

Estágio

Inscrições até 24 de outubro, no site

Salário não informado

Vagas em GO e SP

Com inscrições até o dia 26 de outubro, o processo de seleção da farmacêutica brasileira busca estudante universitários dos cursos de Administração, Design, Economia, Engenharia, Marketing, Matemática e Publicidade e Propaganda. Os interessados, que poderão atuar em 14 áreas da empresa, precisam estar no penúltimo ou último ano da graduação. Composto por três etapas, o processo seletivo inclui teste online, dinâmica em grupo e entrevista na empresa. Os selecionados vão atuar em Anápolis (GO) e em São Paulo (SP), a partir de janeiro do ano que vem. Benefícios incluem vale-alimentação, assistência médica e seguro de vida.

Boehringer Ingelheim

Estágio

Inscrições até 26 de outubro, no site

Salário não informado

60 vagas, em SP

A farmacêutica alemã abre vagas para jovens que queiram atuar nas áreas de Marketing, Inteligência de Mercado, Qualidade, Pesquisa Clínica, Farmacovigilância, Jurídico, entre outros. Os interessados precisam ter inglês a partir do nível intermediário e estar matriculados no penúltimo ou último ano de faculdade. O programa dura até 24 meses e terá início no primeiro semestre de 2019. A lista de benefícios inclui: assistência médica e odontológica, seguro de vida, gympass, estacionamento ou ônibus fretado e descontos em medicamentos. Entre as etapas da seleção estão entrevista via Skype, pré-work e etapa presencial a ser realizada em novembro.

Otis

Estágio técnico

Inscrições até 26 de outubro, no site

Salário não informado

50 vagas em 11 estados e no DF

A empresa de elevadores busca estudantes com mais de 18 anos, e que estejam matriculados no primeiro ou segundo semestre dos cursos técnicos de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica. Serão disponibilizadas 33 vagas para a região Sudeste (ES, MG, RJ e SP), oito para as regiões Centro-Oeste e Sul (DF, GO, PR e RS) e nove para Norte e Nordeste (BA, CE, PA, PE). Segundo a empresa, o objetivo este ano é a contratação de mais mulheres.

Vale

Trainee

Inscrições até 5 de novembro, no site

Salário não informado

23 vagas

Uma das maiores empresas de mineração do mundo, a Vale abriu processo de seleção para escolher 23 trainees brasileiros que devem iniciar os trabalhos na companhia em janeiro do ano que vem. A mineradora aceita profissionais formados em qualquer curso de graduação, desde que tenham concluído os estudos entre julho de 2015 e dezembro de 2018. O programa terá duração de 12 meses e os interessados precisam ter inglês avançado e mobilidade para viagens. Realizada em três etapas, a seleção será composta por: um desafio online, uma dinâmica de grupo virtual e, por fim, uma avaliação presencial com a participação dos executivos da empresa. Além das vagas para brasileiros, serão disponibilizadas 12 posições para o Canadá e cinco para Moçambique.

Goodyear

Estágio

Inscrições até 16 de novembro, no site

Salário não informado

Vagas em SP

Uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, a empresa busca universitários com interesse nas áreas de Vendas e Marketing, Supply Chain, Manufatura, Finanças, Compras e Recursos Humanos. Os interessados em participar da seleção precisam estudar no período noturno e estar matriculados nos cursos de Administração, Engenharias, Direito, Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis, Psicologia, Economia, Comércio Exterior, com previsão de formatura entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão assistência médica, odontológica e farmacêutica, seguro de vida, vale-alimentação, entre outros. A companhia exige ainda que os participantes tenham conhecimento intermediário em inglês e informática.

Instituto do Joelho HCor

Estágio

Inscrições até 30 de novembro, pessoalmente

Salário não informado

Vagas em SP

O Hospital do Coração oferece vagas de estágio em cirurgia do joelho a ortopedistas membros titulares da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). O programa terá duração de um ano e início em 2019. Os interessados deverão enviar currículo e carta de indicação até o dia 30 de novembro aos cuidados de Andrea Forgas Sallum, no Instituto do Joelho HCor: Av. Bernardino de Campos, 186 – 3º andar – 04004-050 – São Paulo – SP.