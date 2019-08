Natura, Schneider Electric e CIEE oferecem vagas de estágio e jovem aprendiz

Natura

A Natura está com inscrições abertas para o processo seletivo de jovem aprendiz. São mais de 100 vagas distribuídas entre as cidades de São Paulo, Cajamar e Itupeva. Há também oportunidades para o município de Benevides (PA).

Para participar, os interessados devem ter entre 16 e 22 anos, estarem cursando ou já ter completado o ensino médio ou técnico, além de terem disponibilidade para participar dos cursos de desenvolvimento da empresa, que ocorrem durante o horário de trabalho.

As 125 vagas são para o período da manhã e da tarde em diversos setores da companhia, como administrativo, comercial, inovação, logística e tecnologia.

Aberto até o dia 2 de setembro, para participar do programa acesse o site da Taqe.

Schneider Electric

A empresa global de transformação digital em gestão de energia elétrica e automação está com inscrições abertas para a segunda edição de seu Programa de Estágio 2019 e busca estudantes das áreas das engenharias (mecânica, elétrica, controle e automação, produção, mecatrônica, industrial, civil e cursos correlatos), administração, análise de sistemas, comércio exterior, contabilidade, economia, eletrônica, letras, logística, marketing, pedagogia, psicologia, relações internacionais, secretariado, TI, entre outros.

Com duração de até dois anos, as vagas são para as unidades de São Paulo (escritórios em Jurubatuba e Santo Amaro, na capital, e ainda no centro de distribuição, em Cajamar), Curitiba (PR), Eusébio (CE), Blumenau (SC) e Belo Horizonte (MG).

Para participar, os candidatos devem ter formação prevista entre dezembro de 2020 a dezembro de 2021, disponibilidade para trabalhar seis horas diárias e inglês (do nível básico ao fluente, de acordo com a demanda da área).

As inscrições estão abertas até o dia 30 de agosto. Para participar acesse o site da 99jobs.

Eaton

A empresa global de gerenciamento de energia está com seu Programa de Estágio 2020 aberto e oferece mais de 100 vagas para as sete unidades da companhia no Brasil. Para participar, o candidato deve estar cursando nível superior ou técnico, com previsão de formação entre 2020 e 2021 nas áreas relacionadas à administração, engenharias, finanças, logística, vendas, compras, marketing, qualidade, recursos humanos, jurídica, tecnologia da informação, manufatura e, segurança e saúde do trabalho. Para as vagas técnicas, a empresa busca estudantes de mecatrônica, eletrônica, mecânica, metalúrgica e usinagem. O programa conta com vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

Aberto até dia 1 de setembro, as vagas são para as cidades de Caxias do Sul (RS), Guaratinguetá (SP), Mogi Mirim (SP), Porto Feliz (SP), São José dos Campos (SP), Valinhos (SP) e São Paulo (SP).

Para se inscrever, acesse o site da Eaton.

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE possui novas oportunidades de estágio e aprendizagem na capital para pessoas com deficiência que estão cursando ou já tenham completado o ensino médio. Há também oportunidades para estudantes do ensino superior em diversas áreas.

A bolsa-auxílio para estagiários varia de R$520 a R$ 1.430 e o valor do salário para jovens aprendizes está entre R$ 665 e R$ 681. Entre os benefícios, estão auxílio-transporte, recesso remunerado, vale-refeição, seguro de vida e possibilidade de prorrogação e efetivação.

Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE.