O Brasil que queremos e merecemos

Lifelong Learning não é assunto novo. Absolutamente! Mas certamente nesses novos tempos que vivemos, além de estar sendo muito exaltado, também ganhou outras colorações. Não estamos mais falando apenas do aprendizado formal ou não-formal, mas sempre relacionado à educação corporativa, nem do famoso 70/20/10, que aborda as metodologias formais, por relacionamento e pela experiência. Mesmo situações aparentemente desconectadas por serem puro lazer, como conversas, viagens, filmes, livros oferecem ricas oportunidades de aprendizagem. As boas empresas querem profissionais com riqueza de experiências, nas mais diversas áreas da vida. Seu repertório deve ser amplo e variado, e é esse caldo de cultura que estimula a criatividade. E férias também se enquadram nisso, pois são ricos momentos para se desligar da rotina, mas nem por isso deixam de ser uma fonte enorme de aprendizado.

Meus entes mais próximos sabem que eu gosto muito de turismo aventura. Orgulho-me de já ter tido ótimas experiências quando o assunto é ecoturismo, inclusive. Tenho uma “Bucket List”, que com a pandemia está mais focada no Brasil. Retomei minhas viagens em meados de 2021. Minha meta é conhecer nossas chapadas, cavernas, grutas, cachoeiras etc.

E claro, minha agente de viagens sabe disso. Depois de ter feito algumas viagens no início deste ano, recebi uma mensagem da agência dizendo: “Marisa, este roteiro que te envio não se refere a trilhas, chapadas, cavernas nem cachoeiras, mas achei muito interessante. Trata-se de um roteiro da Food Safaris, no Vale do São Francisco. Acho que você vai gostar.”

Li todo roteiro da viagem, muito diferente do que costumo fazer, confesso, mas muito me agradou. Chegada e estada em Petrolina. Inúmeras visitas: à fazenda de frutos nativos e exóticos: caju, carambola, figo, manga rosa e goiaba crocante; à uma propriedade rural para conhecer a produção de porco preto da Serra da Santa; às vinícolas Rio Sol, Miolo e Bianchetti, com direito à degustação; à cooperativa de produção de alimentos Casa de Cambraia; à queijaria da Nina e seu trabalho artesanal com queijos de cabra. E um jantar típico num restaurante local. Sem falar em passeios de barco pelo Rio São Francisco. Ou seja, um roteiro turístico que nos oferece conhecer todo processo de produção agrícola das fazendas até a chegada dos alimentos e das bebidas à mesa. Literalmente da terra ao prato! Durante seis dias, conhecendo os encantos locais, as fazendas da fruticultura irrigada, os pratos típicos da culinária, a cultura de danças, o artesanato nativo e os grandes atrativos da região.

Enfim, decidi experimentar. E lá estou eu, em Petrolina, na happy-hour de integração do seleto grupo de apenas 13 pessoas, quando vem a surpresa: era um roteiro para chefes de cozinha. Como assim? E o que faz aqui uma pessoa que mal faz uma omelete, pensei… Em comum com o grupo, o fato de eu apreciar a boa culinária e gastronomia. E foi o que me uniu aos seis chefes e aos demais que não são chefes, mas muito experientes e competentes no ramo. Se soubesse do perfil do grupo, provavelmente eu não teria ido. No entanto, foi uma das viagens mais interessantes que fiz nos últimos tempos. Roteiro impecável, experiências significativas, comida excepcional e um grupo diverso, divertido, culto e alto astral. Ri e aprendi muito! Aprendi muito também sobre o nosso Brasil.

Antes da viagem, relembrei um trechinho de um livro que havia lido tempos atrás sobre aquela região, referente à época da guerra dos coronéis: “Naquele tempo quase não havia moradias ao longo do rio, raramente se via alguma embarcação como canoas encostadas às barrancas, ou construção que indicasse a presença de pessoas.”

Eu carregava esse cenário desolador em mente, mas o que encontrei foi outra realidade. Vale do São Francisco é dono de muitas riquezas e belezas. Petrolina, inclusive, foi eleita a cidade com a melhor qualidade de vida entre todos os municípios do Nordeste brasileiro. Alguns destaques surpreendentes:

A região, de clima tropical semiárido, única no Brasil, apresenta temperaturas ao longo do ano que possibilitam, por exemplo, que os vinhedos irrigados com a água do rio São Francisco produzam uvas em todos os meses do ano.

A qualidade das frutas do Vale do São Francisco cativaram a preferência dos consumidores do Brasil e do exterior.

A água do Rio São Francisco é usada para irrigar cerca de 110 mil hectares, permitindo altas produtividades nas duas safras e meia anuais nesse polo produtor, reconhecido internacionalmente.

O manejo com alta tecnologia complementa o conjunto de fatores que garantem os diferenciados níveis de produtividade e peculiaridades quanto à qualidade das mangas e das uvas de mesa daquela região, que representam 80% de uma produção anual de mais de um milhão de toneladas de frutas. A região é responsável por 95% das exportações brasileiras dessas frutas.

Certamente nada ficou ao acaso. O cultivo de frutas no Vale do São Francisco foi incentivado por políticas públicas desde meados do século 20, agregando tecnologias modernas e procedimentos que respeitam o meio ambiente, preservam a saúde e a segurança do trabalhador. Cuidados que também garantem frutas saudáveis para o consumidor. Importante salientar o papel fundamental da EMBRAPA na orientação aos fazendeiros e produtores.

A preocupação com educação e formação profissional também está presente. Para se ter uma ideia, existem no Brasil três estados que oferecem curso superior de enólogo: São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco (Petrolina).

Outra curiosidade que chamou minha atenção: o aeroporto de Petrolina é pequeno, modesto mesmo, possuindo apenas duas salas de emparque. No entanto apresenta uma das pistas mais longas de aeroportos no Brasil. Motivo? Para que o avião cargueiro da Cargolux (maior do mundo) consiga pousar e decolar com segurança, embarcando diariamente, só de limão siciliano, de 6 a 8 toneladas.

Mas gostaria de dar destaque para uma história de vida que surpreendeu e encantou a todos nesta viagem, Jucilene Reis de Melo, nossa guia e ao mesmo tempo proprietária e Chefe de Cozinha do Restaurante Flor de Mandacaru (@restauranteflordemandacaru). No seu curriculum muita vivência, muito zigue-zague, incertezas e um curso de culinária no Senac.

Sua carreira e trajetória são relatadas no livro “Mulheres de Sucesso do Vale do São Francisco”, coordenado por Leciane Lima e Rodrigo Ferreira. Ela própria se define como uma “Caatingueira Arretada”.

Foi professora de culinária no Sesc e participante de viagens gastronômicas no Pantanal, no Pará, no Vale dos Vinhedos, na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha. Finalista do prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2012. Participou do programa Receitas de Viagem com Bel Coelho para uma TV franco-alemã. Já participou de programas nacionais como Globo Rural, Ana Maria Braga, entre outros. Recebeu o título de Cidadã Petrolinense em 2019.

Ela mesma se identifica como um caldeirão de sentimentos, de muitas misturas, curiosidades e inquietações. Uma linda história de garra e resiliência. Afirma ter crescido entre as panelas desde a infância e assim se apaixonou pela culinária; é carinhosamente conhecida como Juci Melo, representando e valorizando com brilho a cultura da sua terra.

Seus primeiros passos foram na roça, de raízes simples. Desde pequena, já frequentou a cozinha, aprendeu a pescar, a extrair sal e raízes e também a fazer bolos. Antes de trabalhar com sua grande paixão que é a culinária, comprava mercadorias para vender: de roupa, calçado, até capim seco. Sempre teve uma veia de comerciante, que ajudou a garantir a sobrevivência com dignidade.

Hoje, Juci está a frente do restaurante Flor de Mandacaru que fez sucesso, ganhou nome e se transformou num dos espaços mais aconchegantes e de boa comida de Petrolina. E foi justamente lá que ocorreu um dos pontos altos dessa magnífica viagem: jantar com um cardápio completo e requintado, à base de ingredientes regionais e PANCs – Plantas Alimentícias Não Convencionais.

Gostaria de compartilhar com o leitor algumas lições aprendidas e outras consolidadas nessa vivência de Lifelong Learning: postura de abertura ao novo; erro é fonte de inovação; novos ambientes e pessoas nos forçam a sair da zona de conforto; lidar com a diversidade é uma das fontes mais poderosas de aprendizado, e; uma carreira bem sucedida nem sempre é linear, pois pode requerer idas e vindas, muita experiência, garra e resiliência.

Enfim, há um Brasil muito próspero com estratégias e políticas públicas bem definidas, que respeita a cultura local e a valoriza, e gera prosperidade econômica, educação e qualidade de vida à população. Isto é modernidade! Este é o Brasil que queremos e merecemos.

* Marisa Eboli é doutora em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e especialista em educação corporativa. É professora de graduação e do mestrado profissional na FIA Business School. E-mail: meboli@usp.br