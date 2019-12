O que falta para você conseguir um aumento salarial?

Essa é uma pergunta muito comum. Alguns acreditam que há uma única questão determinante para obter um salário melhor. É necessário entender que existem diversos fatores relacionados ao sucesso na carreira (e, consequentemente, a “parar de ganhar mal”). Para cada uma dessas questões é necessário entender que os contextos podem até ser similares, mas o momento de carreira sempre deve ser avaliado individualmente.

Os contextos dependem basicamente de:

Merecimento

Ponto fundamental para analisar se o aumento realmente faz sentido. Passa por questões individuais que avaliam atitudes, desempenho, nível de conhecimento técnico, relacionamento interpessoal e grau de engajamento com a empresa. Também deve ser também feita uma análise objetiva, buscando informações sobre a faixa de remuneração do mercado, para avaliar se o salário realmente está defasado.

Mesmo que o aumento seja merecido, precisa ser viável para a empresa. A conta tem que fechar e o momento do pedido precisa ser oportuno. Caso se torne inviável, é preciso buscar soluções que permitam equacionar a questão, como: aumentar receitas, reestruturar funções, rever processos e reduzir custos.

Contempla os movimentos necessários para transformar o desejo em realidade. Sejam eles estratégicos (mapeando os influenciadores dessa decisão, aumentando sua visibilidade, entendendo os movimentos da empresa) ou táticos, envolvendo a negociação efetiva.

A convergência dos três fatores (merecimento, viabilidade e convencimento) torna o aumento salarial muito provável. A falta de merecimento pode ser resolvida diretamente pelo funcionário. A viabilidade e o convencimento podem ser remediadas, mas sucessivas tentativas sem resultado podem sinalizar que uma mudança na carreira seria o melhor caminho para o sucesso profissional.

Entre as questões individuais, que em grande parte dependem unicamente do profissional, seis fatores são essenciais:

Nível de comprometimento e paixão

Dedicar-se ao negócio como se fosse seu, com excelência, proatividade, fazendo mais do que se espera da função, significa muito para a empresa. São atitudes observadas pelo gestor. Muitos esperam a recompensa antes do esforço, mas essa ordem é inversa.

Dedicação e esforço precisam ser dirigidos para questões relevantes, que rendam frutos ao negócio. Profissionais de sucesso entendem os pontos críticos para a empresa e priorizam suas ações estrategicamente.

Só conhecimento técnico não basta. Estudos indicam que cerca de 90% das demissões são causadas por problemas comportamentais. Profissionais que conseguem equilibrar inteligência emocional com conhecimento técnico são mais propensos a avançar na carreira.

Empresas são feitas de pessoas. Ter bom relacionamento interpessoal é essencial para executar projetos, principalmente com estruturas pouco hierarquizadas, em que a autoridade formal já não basta para garantir o cumprimento de tarefas.

O efeito da sorte (ou a falta dela) não pode ser negligenciado no ambiente corporativo. Estar no lugar certo, no momento oportuno, é muito importante, mas também é preciso se preparar antecipadamente para aproveitar as oportunidades (ou para enxergá-las).

É preciso atuar para transformar esses fatores em uma combinação de remuneração e qualidade de vida que seja viável para a empresa e satisfatória para o funcionário.

Caso o contexto esteja adequado, pode-se se chegar à seguinte conclusão: na presença de todos os seis fatores individuais, o sucesso é certo. Na ausência de um deles, ainda é possível (apenas mais demorado). Sem dois ou mais, pouco provável.

* Breno Paquelet é especialista em negociações estratégicas pela Harvard Business School, com educação executiva em Estratégia Empresarial no Massachusetts Institute of Technology (MIT). É professor do MBA em Gestão Empreendedora da Universidade Federal Fluminense (UFF), professor convidado da Casa do Saber/RJ e autor do livro ‘Pare de Ganhar Mal’ (ed. Sextante).