Pedir aumento salarial requer etiqueta e bom desempenho

Há quem reclame do desemprego – especificamente uma massa de 11,8% dos brasileiros, ou 28,1 milhões de pessoas, segundo dados divulgados na última sexta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além da falta de vaga, cresce o mercado informal no País, de gente que não encontra posição com carteira assinada, e os salários caem, dado o volume de profissionais no mercado.

A maioria dos brasileiros empregados (56%) se diz insatisfeita com seu salário, segundo levantamento de 2017 do Instituto Locomotiva, que também mostra que apenas 29% das pessoas tentam uma negociação de aumento salarial. Afinal, quem vai tentar um aumento em meio a esse panorama de vagas no País?

De acordo com a mesma pesquisa, porém, 84% das pessoas que pedem um aumento acabam tendo sucesso na negociação. São esses os dados que abrem o recém-lançado livro Pare de Ganhar Mal (ed. Sextante), em que o especialista em negociações estratégicas Breno Paquelet desenvolve uma manual para orientar quem precisa ter uma conversa sobre aumento e não sabe por onde começar.

Se o tema é tão importante, já que envolve diretamente a saúde financeira e a qualidade de vida, por que somos tão resistentes a abrir diálogo com a empresa? Receio de sermos vistos como gananciosos ou de sermos mal interpretados, colocando o emprego em risco, são alguns dos motivos, acredita Paquelet, que é colaborador do Estadão.

Há também nossa tendência inconsciente de permanecer na zona de conforto – ou “zona de inércia”, como diz o autor. Neste caso, o salário continua igual, mas também não precisamos fazer esforços adicionais, assumindo novos compromissos e responsabilidades. A postura, aponta, é a inimiga número 1 de quem pleiteia um aumento – afinal, engajamento é um dos primeiros fatores que a empresa observa quando o assunto vem à tona.

“O momento certo de pedir um aumento é aquele que vem alinhado a uma boa performance”, analisa Vanessa Lobato, vice-presidente de RH do Grupo Santander. “O profissional precisa saber cumprir ciclos, fazer entregas e finalizar projetos antes de partir para uma conversa”, explica.

Irene Azevedo, diretora de transição de carreira e gestão da mudança para Brasil e América Latina da LHH, acrescenta que é preciso se preparar e falar de resultados concretos. “Aumento de salário está ligado ao desempenho do profissional“, analisa. “A negociação implica em o colaborador mostrar seu desempenho e suas realizações face aos desafios.”

Feita a autoanálise sobre o comprometimento com a empresa e resultados, é hora de o profissional agendar uma conversa. “Via de regra, o ideal é falar diretamente com o gestor, pois se outros forem abordados antes, ele pode se sentir desconsiderado e acabar se colocando contra o aumento”, argumenta Paquelet.

“Se a relação com o líder não é das melhores, uma alternativa é pedir que o RH participe da conversa, como ouvinte ou mediador”, acrescenta Hedilene Cardoso, professora de pós-graduação da FAAP em Gestão de Pessoas. “Deve-se lembrar de que o líder direto deve ser sempre o principal ator no processo decisório de alterações salariais.”

A auxiliar administrativa Kleia Arouche, de 31 anos, havia completado apenas um ano na PQA Produtos Químicos Santa Cruz quando decidiu pedir um aumento. “Procurei a pessoa que considero minha supervisora e ela passou para a gerente”, relembra. “O primeiro passo é se perguntar: ‘eu mereço um aumento?’ Fazer uma autoavaliação é muito importante.”

Já Leonardo da Gama, de 23 anos, analista de testes em uma empresa de tecnologia do Rio de Janeiro, tomou a iniciativa quando trocou de setor e ficou com um salário bem abaixo da média do mercado. “Elaborei uma lista com fatores e tarefas pelas quais estava responsável para poder debater o aumento”, relembra. “O pedido foi recebido com total compreensão pelo meu chefe direto, que disse enxergar tudo o que eu tinha abordado, o que tornou as coisas bem mais simples.”

Foco nos benefícios

No momento da conversa, os especialistas alertam para escorregadas que podem botar tudo a perder, como ficar se comparando com colegas ou encostar o gestor na parede. “Outro erro muito comum é envolver justificativas pessoais, dizendo, por exemplo, que está devendo muito ou que a família cresceu”, enfatiza a professora da FAAP, observando que é melhor se ater a qualificações e habilidades profissionais.

Para Paquelet, pensar apenas no curto prazo e não considerar um pacote de benefícios como forma mais ampla de viabilizar o aumento também pode limitar as chances. “A satisfação profissional vai muito além do salário nominal”, diz o autor.

Estudo recente feito nos EUA pela PEW Research Center indicou que, entre 2001 e 2018, os custos salariais para as empresas cresceram 5,3%, enquanto os benefícios e outras formas de compensação aumentaram 22,5%. “Isso mostra que benefícios adicionais são um ótimo caminho para superar impasses, já que eles permitem trocas que tenham baixo custo para a empresa e alto valor para o funcionário”, afirma Paquelet.

Segundo Vanessa Lobato, é fundamental fazer as contas do conjunto: “Plano de saúde, previdência privada para o futuro, seguro de vida, vale-refeição, vale-alimentação… Olhar para esse todo é muito importante”.

A VP de RH do Santander deixa a dica: “As pessoas não lidam bem quando o assunto é dinheiro. A gente tem incentivado a procura de um diálogo transparente”. Para ela, tratar o gestor como aliado e ter inteligência emocional para falar do tema são peças-chave para conseguir o sonhado aumento.

ANTES DE PEDIR

Desempenho

Faça autoanálise após finalizar projetos, para mostrar responsabilidades que ganhou e desafios que superou.

Hierarquia

Agende a conversa com seu supervisor direto ou ele pode se colocar contra o pedido.

Sem a família

Evite questões pessoais, dizendo que ‘precisa’ de aumento. Atenha-se a suas qualificações profissionais.

Benefícios

Considere o que a empresa pode oferecer: vale-refeição, seguro-saúde etc.