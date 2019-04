Petrobras, Gol e outras empresas oferecem vagas para estágio em diferentes cidades

Empresas de diversos setores do mercado estão em busca de talentos de cursos variados para programas de estágio pelo País. As vagas são para estudantes dos ensinos superior e técnico e têm previsão de início ainda neste ano.

Petrobras

A Petrobras está com inscrições abertas para seu programa de estágio, oferecendo ao todo 72 vagas em 15 cidades do Brasil. São 14 oportunidades de nível técnico e 58 para nível superior.

Para estágio de nível superior, o candidato deve estar cursando, no mínimo, o terceiro período, à exceção da formação em Direito, em que o estudante deverá estar no mínimo no sétimo período. Para o nível técnico, são oferecidas 14 vagas. Em ambos os casos, os jovens devem estar matriculados e ter frequência regular em instituição de ensino oficialmente reconhecida pelo Ministério da Educação.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de maio pelo Documento site da empresa. Para consultar todas as cidades em que são oferecidas vagas de estágio, acesse o edital do programa. PDF

GOL

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Estágio 2019. A companhia disponibiliza cerca de 60 vagas para trabalhar em diversas áreas na sede da empresa, próxima ao aeroporto de Congonhas; na Central de Relacionamento com o Cliente, também em São Paulo; e no Centro de Manutenção de Aeronaves, em Minas Gerais.

As vagas estão disponíveis para alunos que estejam cursando a partir do segundo ano dos cursos de administração, análise e desenvolvimento de sistemas, aviação civil, ciência e tecnologia, design gráfico, direito, economia, publicidade, turismo, entre outros. É necessário ter conhecimento intermediário de língua inglesa e básico do Pacote Office, além de disponibilidade para início em setembro.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de maio pelo site da empresa.

CIEE

Estudantes dos cursos de turismo, gastronomia, comunicação Social, publicidade e propaganda, marketing e relações públicas têm 250 novas oportunidades disponíveis na capital. Empresas parceiras do CIEE de todas as regiões da cidade de São Paulo possuem vagas com valor de bolsa-auxílio que varia de R$ 500 a R$ 1.500 para períodos de quatro a seis horas diárias.

Entre os pré-requisitos de algumas vagas é pedido que os candidatos tenham conhecimento em informática e inglês. Entre os benefícios estão auxílio transporte, recesso remunerado, vale refeição e possibilidade de prorrogação do contrato e efetivação. Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE.

DuPont

Com mais de 200 anos de existência e presença em mais de 90 países, a DuPont, que atua em inovação e ciência orientadas para o mercado, oferece 20 vagas de estágio de níveis técnico e superior nas cidades paulistas de Barueri, Cotia e Pindamonhangaba.

Cada região busca estudantes de cursos diferentes, como em Barueri são necessários alunos de administração de empresas, agronomia, artes gráficas, direito, economia e outros; em Cotia, técnico em química e técnico em alimentos; e em Pindamonhangaba, técnico em química.

Para participar é preciso estar cursando a partir do segundo ano ou terceiro semestre da graduação, com exceção das vagas nas unidades de produção, onde os estudantes devem estar no último ano do curso. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de junho pelo site da Companhia de Estágios.

Sanofi

A Sanofi, multinacional farmacêutica, está com inscrições abertas para o processo de seleção de estagiários para suas unidades de São Paulo, Campinas, Suzano e Guarulhos. São mais de 60 vagas para estudantes universitários com previsão de conclusão de graduação a partir de junho de 2020 cursando administração, ciências contábeis, comunicação social, direito, economia, engenharias, entre outros cursos.

O nível de inglês mínimo requisitado é o intermediário. As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de maio pelo site da empresa na área de Carreiras.

*Estagiário sob a supervisão do editor de Suplementos, Daniel Fernandes