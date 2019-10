Plataformas de vagas otimizam seleção por nicho de atuação

Especial para o Estado

Em um País com 12,6 milhões de pessoas em busca de trabalho, segundo dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), sites de emprego para candidatos por área de atuação, como ABJobs (setor automotivo), About Me (saúde e cosméticos), Seleção Engenharia (engenharia e arquitetura) e Trampos (comunicação e design), ganham espaço para trazer mais assertividade ao mercado de recursos humanos.

Essas plataformas investem em soluções tecnológicas e no reconhecimento do mercado em que atuam ofertando serviços personalizados, que inclui criação de perfil comportamental, coaching de carreira e uso de inteligência artificial para otimizar os processos seletivos.

Segundo a professora Simone Pita, pesquisadora de Gestão de RH e Carreiras da Universidade São Judas Tadeu, as plataformas de nicho desempenham novos valores dentro do mercado de recrutamento e seleção, com o objetivo de gerar economia de tempo e dinheiro nas seleções.

“As contratações por essas plataformas acabam sendo mais produtivas, porque estamos falando de candidatos com perfis específicos e empresas que já reconhecem a matriz de habilidades técnicas dos seus funcionários. Isso facilita muito na hora da seleção porque evita a candidatura de ‘aventureiros’”, explica Pita.

Com mais de 10 anos de experiência na indústria farmacêutica, a administradora Mariana Chubaci, de 31 anos, conseguiu uma recolocação no mercado de trabalho com o intermédio da About Me – plataforma de recrutamento que conecta profissionais e empresas do segmento de healthcare e cosméticos.

A profissional, que há cinco meses trabalha no marketing de um produto oncológico desenvolvido por multinacional farmacêutica, apostou na relevância da plataforma dentro do mercado em que atua para conseguir o novo emprego.

“Me cadastrei porque já sabia que a maioria das empresas do setor recorrem à About Me em busca de pessoal e eu podia filtrar as vagas de acordo com o meu perfil profissional. Por ser uma plataforma que trabalha em um mercado específico, as vagas são mais completas e o processo seletivo é mais direcionado”, diz Chubaci.

Atuando desde 2012, a About Me conta atualmente com mais de 117 mil profissionais cadastrados em todo o Brasil e também atua com eventos de carreiras para ampliar o diálogo com os profissionais da área.

Maior visibilidade por nicho

De acordo com Newton Velloso, fundador e sócio-diretor da About Me, o reconhecimento da marca no nicho em que atua torna a plataforma ainda mais atrativa para novos profissionais.

“Nas plataformas segmentadas, as chances de uma pessoa ser percebida e encontrada são maiores. Levando em consideração que os nichos de mercado são mais fechados, a visibilidade é muito importante, principalmente para profissionais que nunca atuaram na área e desejam ingressar nesse mercado”, ressalta Velloso.

Quem também aposta no reconhecimento do mercado para realizar melhores contratações é a plataforma de carreiras Trampos, especialista nas áreas de comunicação, tecnologia e novas profissões. A empresa surgiu em 2008 no Twitter como um projeto pessoal de Tiago Yonamine, cresceu e hoje conta com mais de 400 mil profissionais cadastrados e 5 mil empresas contratantes.

“Nossa atuação nesses segmentos acontece muito porque eu e meu sócio (Marcel Ueno) somos da área. A gente já trabalhou contratando e sendo contratado e isso acaba contribuindo para que tenhamos uma comunicação muito efetiva com o público que utiliza a plataforma”, conta Yonamine.

A Trampos permite o cadastro dos candidatos de forma gratuita, podendo o usuário deixar o perfil e o currículo disponível tanto na internet ou em caráter privado, destinado somente aos recrutadores cadastrados. A plataforma ainda conta com um banco de talentos, que amplia a busca das empresas por profissionais – mesmo que ele não esteja em busca de emprego.

Aposta em vaga não pode ser aleatória

Mesmo estando numa plataforma de nicho, onde as chances de conseguir êxito são maiores por conta das candidaturas direcionadas, tanto a professora Simone Pita quanto o empreendedor Tiago Yonamine acreditam que os candidatos precisam criar estratégias para se destacar no meio de todos os outros, pesquisando sobre a empresa e as qualificações para vaga, a fim de evitar candidaturas que não correspondem ao perfil profissional.

“Quando as pessoas se cadastram nessas plataformas, elas criam expectativas naquelas vagas anunciadas, mas não adianta ficar ‘gastando fichas’ se candidatando em vagas sobre as quais você só leu o título”, afirma Pita.

Para diminuir a ansiedade dos candidatos, a ABJobs – parceria entre Reachr e o site Automotive Business, especializado no setor de mobilidade – desenvolveu uma plataforma em que parte do processo seletivo acontece de forma digital.

A plataforma cobre todo o processo de recrutamento utilizando técnicas de inteligência artificial, machine learning, inventário comportamental e geolocalização para ter uma melhor captura de dados dos candidatos e, com isso, estruturar um processo seletivo mais adequado e assertivo.

“Não adianta para um candidato participar de um processo sabendo que nas etapas futuras ele será eliminado. Se ele puder saber logo no início que não atende o perfil desejado e receber um retorno imediato, melhor”, diz o CEO da Reachr, Marcelo Braga.

Plataformas por nicho de atuação

ABJobs / setor automotivo e mobilidade

About Me / área de saúde e cosméticos

Agcareers / biotecnologia e agricultura

Carreira Fashion / moda; é possível fazer a assinatura como profissional, estagiário ou freelancer

Casa e Café / cuidados pessoais e domésticos

Escola Contrata / segmento de educação

Icon Talent / área de tecnologia da informação (TI)

MeuADV / área jurídica

MedEmpregos / médicos

Seleção Engenharia / engenharia e arquitetura; os candidatos podem pleitear posições no Brasil e nos Estados Unidos

Select Humans For Energy / setor elétrico

Trampos / economia criativa, comunicação, design, tecnologia