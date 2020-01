Porto Seguro, Ticket e CashMe abrem processo seletivo para programas de estágio

Ticket. Com inscrições abertas até o dia 10 de fevereiro, a Ticket recruta estudantes universitários que tenham previsão de formatura em dezembro de 2021 e estejam matriculados nos cursos de administração de empresas, ciências contábeis, ciências econômicas, engenharias, sistemas da informação, ciências da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, publicidade e propaganda, comunicação social, ciências atuariais e estatística. Os estagiários poderão atuar nas seguintes áreas da empresa: marketing, comercial, finanças, tecnologia e produtos com início previsto para o mês de março.

Para fazer a inscrição, clique aqui.

CashMe. A fintech está com cinco vagas abertas para jovens talentos. A empresa selecionará quatro trainees para as áreas de novos negócios, marketing, inovação e controladoria. É preciso ter concluído a graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019. A seleção de trainees e dinâmicas de grupo acontecerão em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis.

Uma vaga de estágio está aberta para a área de finanças. Os candidatos devem ter previsão de conclusão do curso entre dezembro de 2020 e Dezembro de 2021.

Saiba mais aqui.

Porto Seguro. A empresa abre processo com 18 vagas, todas com atuação na cidade de São Paulo. Os candidatos deverão ter previsão de conclusão do curso prevista para dezembro de 2020 ou 2021. As oportunidades são para as áreas administrativas, de investimentos e de gestão de risco, como: sinistro, riscos financeiros, gestão de dados, riscos e políticas, remuneração e benefícios (RH), relações trabalhistas e sindicais (RH), jurídico e informações gerenciais.

Inscrições e mais informações aqui.

O CIEE possui 250 vagas de estágio na capital paulista para estudantes do ensino superior das áreas de administração de empresas, gestão da administração, comércio exterior, comunicação social, marketing, e para os cursos técnicos de administração, elétrica eletrônica, técnico em saúde bucal e segurança do trabalho.

A bolsa-auxílio varia de R$700 a R$1.500, para períodos de 4h a 6h diárias. Estão incluídos benefícios como auxílio-transporte, recesso remunerado, vale-refeição e possibilidade de prorrogação e efetivação. Algumas vagas requerem inglês intermediário e conhecimentos de informática.

Também são ofertadas vagas de estágio e jovem aprendiz para pessoas com deficiência que estejam cursando ou já tenham completado o ensino médio. O benefício varia entre R$ 483 e R$ 998. Os interessados devem se cadastrar no Portal do CIEE.

Para auxiliar estudantes na busca por uma carreira, o CIEE ainda realizará entre os dias 13 e 17 de janeiro uma ação itinerante nas estações Corinthians-Itaquera, São Mateus, Tatuapé, Paraíso e Vila Prudente do metrô de São Paulo. Quem passar por lá entre 10h e 15h poderá fazer um teste vocacional, aprender como elaborar currículo, receber dicas de como se portar em uma entrevista, buscar vagas de estágio e se cadastrar no CIEE Saber Virtual – curso EAD gratuito.

Confira a agenda:

Segunda-feira, 13/01: Corinthians-Itaquera (Linha 3)

Terça-feira, 14/01: São Mateus (Linha 15)

Quarta-feira, 15/01: Tatuapé (Linha 3)

Quinta-feira, 16/01: Paraíso (Linha 1)

Sexta-feira, 137/01: Vila Prudente (Linha 2)

Horário: 10h às 15h