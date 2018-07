Programa CEO Por Um Dia tem inscrições prorrogadas até 9 de julho

O Programa CEO Por Um Dia, realizado pela consultoria britânica Odgers Berndtson teve suas inscrições prorrogadas até o dia 9 de julho e devem ser feitas no site do programa http://www.ceox1dia.com.br. Lá, os estudantes encontram todas as informações e o regulamento do programa. Não há restrição de área de graduação, mas é preciso que o candidato esteja nos últimos períodos do curso.

O CEO Por Um Dia existe há dez anos em países como Espanha, Canadá, Portugal, Alemanha, e Inglaterra. No Brasil, está em sua quarta edição e conta com apoio do ‘Estadão’, PDA International, Machado Meyer Advogados e Centro de Carreiras da FGV Eaesp.