Programa CEOx1dia divulga 38 aprovados em nova etapa de seleção

ESPECIAL PARA O ESTADO

O programa CEOx1dia divulgou os candidatos aprovados na segunda fase do processo seletivo. A terceira e última etapa será uma entrevista individual com os sócios da Odgers Berndtson, empresa de recrutamento de executivos que organiza o programa em parceria com o Estado. As entrevistas com os 38 finalistas começam nesta segunda, 5, e vão até o dia 15.

Depois disso, serão escolhidos 23 jovens, que passarão um dia – entre o final de agosto e o início de setembro – com o CEO de alguma das 23 empresas participantes. A ideia do programa é que, enquanto os jovens conhecem o funcionamento de empresas e analisam como elas estão alinhadas com os novos tempos, os CEOs veem a oportunidade de fazer jovens entenderem como é a vida real de tomadores de decisão de grandes corporações e quais habilidades eles devem ter para ocupar um cargo desses.

Confira os 38 finalistas

Aline Mariana Venâncio – Itajubá (MG)

Amanda de Moraes Cavalcanti – São Paulo

Camila Marques dos Reis da Silva – Sumaré (SP)

Carla Machinez Parreiras – Rio de Janeiro (RJ)

Carolina Bernardino Herrero – Limeira (SP)

Caroline dos Santos Gonzaga – Rio de Janeiro

Evelyne Eimin Yao – São Paulo

Fernanda Antunes Paletta – São Paulo

Geovanna Silva Gurgel – São Paulo

Juliana Arida – São Paulo

Laís de Paula Ribeiro – Sorocaba (SP)

Lorenza De Rocco Guérios – Curitiba (PR)

Maria Eduarda Leão Dutra – Ouro Branco (MG)

Maria Teresa Menezes Costa – Belo Horizonte (MG)

Mariana España Feitosa – São Paulo

Marina Augusto – Itajubá (MG)

Naiara Ambrósio Siqueira – Belo Horizonte (MG)

Rafaella Flores Lellis – São Paulo

Taynara Bezerra de Freitas Teixeira – Fortaleza (CE)

Bernardo Severgnini de Queiroz – Porto Alegre (RS)

Bruno Fanuel de Oliveira Avellar – Itajubá (MG)

Caio de Freitas Tonon – Mogi das Cruzes (SP)

Caio Henrique Silveira Rodrigues – São Paulo

Fabricio Barbosa de França – Belo Horizonte

Gabriel Dantas – Uberlândia (MG)

Heitor Rodrigues Leão Faria – São Paulo

Henrique Rocha dos Santos Cosim – São Paulo

Lucas Ramos Moreira – São Paulo

Luiz Felipe Soares Almeida – São Paulo

Marcos Aurelio Oliveira Venancio – Guarulhos (SP)

Matheus Gutierrez Maia – Santo André (SP)

Pedro Moyses Delfino – Rio de Janeiro

Raelson Oliveira de Morais – Timon (MA)

Raphael Rocha Bernardo – Juiz de Fora (MG)

Rodrigo Riccetto – São Carlos (SP)

Vinícius Lima Santos – Belo Horizonte

Vinicius Zilinski – São Paulo

William Kazuo Kulminare – São Paulo

As 23 empresas e os CEOs participantes

Abbott – Juan Gaona

AC Camargo – Vivien Rosso

Asics – Pedro Zanoni

BRK Ambiental – Teresa Vernaglia

Cisco – Laercio Albuquerque

Cognizant – João Lúcio de Azevedo Filho

Ecolab – Orson Ledezma

Faculdade Belas Artes – Patrícia Cardim

Fortbras (Investida Advent) – Rogério Messias

Grano Alimentos – Fernando Giansante

Heineken – Mauricio Giamellaro

Luxottica – Alessandro Zanardo

McCain – Aloisio Periquito

Movida – Renato Franklin

Raízen – Luis Henrique Guimarães

Roche – Patrick Eckert

Salus (Patria) – Andres Cima

Sephora – Andrea Orcioli

SYKUÉ – Carlos Taparelli

Tegra (Brookfield) – Ubirajara Freitas

Vestas – Rogerio Zampronha

Western Union – Ricardo Amaral

White Martins – Gilney Bastos