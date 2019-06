Programa dá oportunidades a jovens em gestão empresarial e mercado financeiro

Com inscrições abertas até o dia 10 de junho, o programa Conferência na Prática, da Fundação Estudar, vai conectar jovens universitários e recém-formados a grandes empresas com oportunidades em gestão empresarial e mercado financeiro. Após a inscrição, os postulantes passarão por processo seletivo, pois as vagas são limitadas, e os selecionados terão a oportunidade de competir por vagas nas corporações parceiras.

Durante o evento, que será realizado nos dias 29 e 30 de julho, em São Paulo, os selecionados poderão conferir painéis, bate-papos com líderes e interações com recrutadores e executivos das empresas participantes, como Braskem, BTG Pactual, Burger King, Centauro e Raízen.

O primeiro encontro, no dia 29/7, tem foco na gestão empresarial e o segundo, no dia 30, no mercado financeiro. Os interessados em participar devem se inscrever no site do Na Prática e passar no processo seletivo, que será feito separadamente para cada dia de encontro. Entre os inscritos, serão selecionados 600 candidatos para a conferência de Gestão Empresarial, e 350 para a de Mercado Financeiro.

Além disso, com base nos perfis dos jovens e das organizações, a Fundação Estudar promove um “match” profissional, ajudando cada talento a encontrar os potenciais empregadores que mais combinem com suas características. Assim, nos dias das conferências acontece uma segunda seleção, por meio da qual alguns participantes serão escolhidos para um Pitch de Talentos. No pitch, cada jovem terá dois minutos para “vender seu peixe” e tentar uma oportunidade nas organizações.

*Estagiário sob a supervisão do editor de Suplementos, Daniel Fernandes