Trainee do Safra tem salário de R$ 7 mil e ‘incentivo de contratação’ de R$ 20 mil

Estão abertas as inscrições para o trainee do Banco Safra. Com salários de R$ 7 mil, os selecionados pelo banco podem atuar em várias áreas como tecnologia, jurídico, finanças e recursos humanos.

O programa tem duração de nove meses e, ao final do período, há possibilidade de cursar um MBA ou pós-graduação custeado pelo Safra. Os participantes devem ser universitários com previsão de formatura para dezembro de 2019 ou formados entre julho de 2016 e julho de 2019.

O programa do Safra funciona com base no job rotation – ou rodízio, em que participam de um cronograma comum com passagem por várias áreas do banco, cursos e outras atividades. Saiba mais sobre o trainee do Banco Safra:

Benefícios e salário de trainee no Safra

Durante o trainee do Banco Safra, os participantes receberão salário de R$ 7 mil. O programa também prevê um ‘incentivo de contratação’ de R$ 20 mil, pago logo na admissão. Confira os outros benefícios do trainee:

Participação nos lucros e resultados;

Plano de saúde e odontológico;

Possibilidade de MBA ou pós-graduação ao fim do programa.

Inscrições do trainee do Banco Safra

As inscrições para o programa podem ser realizadas até às 23h59 do dia 6 de outubro, por um link disponível no site do Safra. Confira os requisitos: