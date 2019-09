Saint-Gobain, Merck e outras empresas oferecem vagas de trainee e estágio

O semestre letivo começou há pouco menos de um mês, mas diversas empresas de diferentes setores da economia já pensam no próximo ano e estão em busca de estagiários e trainees para compor o quadro de funcionários. Com vagas para diferentes regiões do Brasil e do mundo, as oportunidades são para graduandos e recém-formados em diversos cursos superiores.

Saint-Gobain

A multinacional francesa Saint-Gobain, empresa de manufatura de vidros, abriu inscrições para o Programa de Trainee 2020 e procura profissionais formados há, no máximo, dois anos em qualquer graduação das áreas de exatas ou humanas. Também é preciso ter inglês avançado e disponibilidade para mudança de cidade e Estado.

Com 28 vagas abertas, o programa tem duração de 18 meses e os selecionados poderão atuar nos segmentos Industrial, Comercial e Compras, Produto, Supply Chain, Pesquisa e Desenvolvimento, Finanças, Marketing e Recursos Humanos. As oportunidades para trainees são em São Paulo (capital), Guarulhos, Descalvado, Jandira, Capivari, Jacareí e São Vicente. Já no Estado de Pernambuco, há uma posição em Igarassu (região metropolitana do Recife).

As inscrições, abertas até o dia 23 de setembro, devem ser feitas no site da empresa.

Merck

A Merck, empresa de ciência e tecnologia, está recrutando estudantes para o seu programa de estágio de 2020 e oferece vagas para para atuar em São Paulo (SP), Barueri (SP) e Rio de Janeiro (RJ). As 32 vagas abertas são para as áreas como contabilidade, customer excellence e custos.

Podem participar estudantes das áreas de administração de empresas com habilitação em comércio exterior, engenharia de produção, contabilidade, pedagogia, propaganda, tecnologia da informação, biologia ou bioquímica, entre outras.

Aberto até o dia 30 de setembro, o programa oferece bolsa-auxílio, assistências médica e odontológica, vale-transporte, vale-refeição ou refeitório no local. Inscrições no site da Randstad.

GTM Holdings

A GTM Holdings, um dos maiores fundos de private equity do mundo, abriu inscrições para seu programa de trainee e oferece sete vagas com oportunidades em São Paulo e Guarulhos, além de posições em México, Colômbia, Peru, Costa Rica e Guatemala. Para se candidatar é necessário ter completado a graduação entre dezembro de 2017 e julho de 2019, ter inglês e espanhol avançados, pacote Office e formação em administração de empresas, ciências contábeis, economia ou engenharia.

Aberto até o dia 13 de setembro, o programa tem duração de dois anos e oferece, além de remuneração, assistências médica e odontológica, previdência privada, seguro de vida, vale-refeição e vale transporte. Inscrições no site da PageTalent.

Calcard

A Calcard, empresa de serviços financeiros do Grupo Calcenter, está com inscrições abertas para seu primeiro Programa de Estágio e busca estudantes de qualquer curso superior para atuar na Cidade Pedra Branca em Palhoça (SC), nas áreas de negócios, analytics e tecnologia. Para participar, o postulante deve ter graduação prevista entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021, possuir nível intermediário de inglês e habilidades do pacote Office.

Aberto até o dia 3 de setembro, o programa oferece bolsa estágio de R$ 1.800 e bonificação de acordo com desempenhos acadêmico e profissional. Inscrições no site da Eureca.

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) possui oportunidades de estágio na capital paulista exclusivas para estudantes dos cursos de administração de empresas, gestão comercial, design gráfico, marketing, comunicação social, publicidade e comércio exterior.

O valor da bolsa-auxílio varia entre R$ 600 e R$ 1.500 para período de 4h a 6h diárias. Para algumas vagas, os candidatos devem ter conhecimento de PHP, SQL, Corel Draw, Photoshop, HTML, JAVA, inglês e espanhol. Entre os benefícios estão auxílio-transporte, recesso remunerado, vale-refeição e possibilidade de prorrogação e efetivação.

Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE.