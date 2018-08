Só para mulheres: programa seleciona seis profissionais para a área de RH

Por: Mateus Apud*

Com o foco no desenvolvimento de lideranças femininas dentro da área de Recursos Humanos, a 99jobs abre inscrições para o Programa Girl Boss. Serão selecionadas seis candidatas para trabalhar, durante um ano e meio na startup, fazendo projetos de consultoria em recrutamento e seleção para as empresas clientes da plataforma como Unilever, Magazine Luiza, Heineken, Vale, Puratos, Mercado Livre e Porto Seguro, entre outras.



Desenhado inteiramente por mulheres, o programa tem inscrições abertas até este sábado, 25, sem restrições de curso, para três cargos: estagiária, traveller (freelancer) e Girlboss (efetiva na área de RH). Além dos projetos de consultoria, todas as contratadas participarão de mentorias com profissionais da área, treinamento, prática de línguas e avaliações.

Ao fim do programa, para melhor avaliada, existirá a possibilidade de continuar na empresa ou ir para uma dos clientes em que trabalhou durante o processo e ganhará um curso na Disney Academy dos Estados Unidos.

Para o cargo de estagiária, a empresa oferece bolsa auxílio de de R$1.500,00 e para as oportunidades efetivas e freelancer, o valor está compatível com o mercado. Os benefícios mudam dependendo do seu regime de contratação

Para inscrição e mais informações, acesse o site da 99jobs.

*Estagiário sob orientação do Editor de Suplementos, Daniel Fernandes