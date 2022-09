Teste vocacional, orientação de carreira e o peso da escolha profissional

O fim da adolescência é marcado por uma série de desafios, entre eles o famoso “o que vou ser quando crescer?”. As alternativas de cursos são inúmeras — e novas profissões surgem o tempo todo. E, junto com as opções, surgem as dúvidas. Essa formação dá futuro? Vou ganhar dinheiro? Serei feliz fazendo isso todos os dias? Nesta hora, fazer testes vocacionais ou buscar uma orientação de carreira pode ser um bom ponto de partida para encontrar respostas. E, quanto mais rápido fizer isso, melhor!

Antes de contar como essas ferramentas de análise vocacional funcionam, faço um parênteses para lembrar que, por mais que esta seja uma decisão importante, ela pode ser ajustada sem grandes prejuízos ao longo da sua vida, até porque existe uma diferença entre profissão e carreira.

Uma coisa é o diploma que recebemos na graduação, outra é a carreira que construímos no mercado de trabalho a partir de conhecimentos, conquistas e oportunidades bem aproveitadas.

Vou dar um exemplo: Sérgio Fajerman, atual líder de pessoas do Itaú Unibanco, quando estava no primeiro ano da faculdade de economia, trancou a matrícula para seguir a carreira como piloto de avião. Após quatro anos, retomou os estudos, concluiu o curso superior e fez um MBA.

Por um tempo, conciliou dois empregos, um na área financeira de uma empresa e outro como piloto internacional na extinta companhia aérea Varig, até que um dia teve certeza de que queria se tornar o executivo que é hoje. Há vários casos assim: mudar é bom e faz parte do processo profissional.

Mas, para ajustar a rota, é preciso ter um mapa. Por isso, sempre sugiro como primeiro passo o exercício simples, porém nada óbvio, de listar as atividades de que mais gosta de fazer no cotidiano, apontando possíveis profissões e cargos para elas. Isso vai gerar autoconhecimento para embasar os próximos passos.

Se tiver dificuldades para realizar isso sozinho, peça ajuda de pessoas que o conhecem, mas tenha cuidado para não se deixar influenciar, em especial, por familiares. Não é porque o seu pai é médico que você deve ser também. Não é porque sua família tem uma empresa de contabilidade que você precisa necessariamente seguir essa carreira. Entendo que percorrer caminhos já traçados facilita — e muito — as coisas. Mas só opte por isso por vontade própria, assim você diminui a chance de se frustrar no futuro.

Minha segunda dica é procurar testes vocacionais que ajudem a validar as hipóteses listadas anteriormente. Eles podem ser encontrados em portais de carreira, plataformas de emprego e sites de universidades. Talvez até mesmo a sua escola ofereça esse tipo de serviço, então, vale checar. De maneira geral, esses testes são questionários online que identificam habilidades, potencialidades, interesses e gostos pessoais. Como a maioria deles é gratuita, o ideal é fazer vários.

Se está curioso para saber como eles funcionam, vou dar alguns spoilers. Os testes vocacionais costumam perguntar, por exemplo, se você gosta de música, se prefere ambientes ao ar livre ou fechado, se gosta de números, se curte escrever, se tem hábito de ler muito ou pouco, se é bom com mapas, se aprecia artes e se prefere atividades em grupo ou individuais.

Basicamente, todos apontam seus gostos, no que você é bom, como as pessoas o reconhecem e suas preferências em determinadas situações. Salvo exceções, a maioria apresenta resultados confiáveis, pois se baseiam na teoria do psicólogo americano Howard Gardner, que se especializou nesse assunto, ou na metodologia DISC, muito aplicada pelos RHs nas empresas.

Tente comparar os resultados e cruzar o que eles trazem em comum. Em geral, eles apontam graduações relacionadas com suas características e habilidades pessoais. Pode ser que você não concorde com uma ou outra informação, mas certamente algumas devem coincidir com a reflexão anterior que você fez (a lista, lembra?).

Com essas informações em mãos, elabore uma relação de faculdades públicas e privadas que oferecem cursos nessas áreas. Procure visitá-las para entender que matérias são lecionadas, se há aulas práticas ou apenas teóricas e o que dizem os alunos. Busque explorar também as possibilidades de atuação. Como os professores enxergam o mercado de trabalho? Quais são as perspectivas?

Observe como se sente ao conhecer mais sobre cada graduação que considera cursar. Participe de feiras universitárias, assista palestras e bata papos com profissionais da área. Tudo isso irá ajudá-lo nesta jornada de decisão e autoconhecimento.

Se ainda estiver com dúvidas, procure uma orientação de carreira. Muitas ONGs e instituições de ensino oferecem esse serviço gratuitamente. Conduzida por especialistas em carreira ou psicólogos, a orientação de carreira consiste em um processo mais completo e personalizado do que o teste vocacional, com entrevistas, dinâmicas e outras etapas que vão acrescentar mais segurança à sua escolha.

No mais, é importante analisar a área de graduação escolhida com base em aspectos práticos e realistas. Pesquise como está a oferta de vagas dessa profissão e a remuneração média. Confira também as faculdades que oferecem esse curso na região em que mora, se as mensalidades cabem no bolso ou se há possibilidade de contar com o Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Essa é uma decisão pessoal e depende muito das suas expectativas. Se depois de toda essa caminhada, você permanecer sem uma resposta, talvez seja melhor esperar um pouco antes de encarar uma graduação de quatro anos. Outra alternativa para explorar e compreender melhor uma área de atuação é fazer um curso técnico antes. Leia o artigo que já escrevi por aqui a respeito disso.

Por fim, saiba que é raro alguém ter 100% de certeza ao escolher uma profissão, pois algumas percepções só temos quando começamos de fato a trabalhar e encarar os desafios do segmento. Lembre-se que nenhuma escolha é definitiva e é possível fazer ajustes ao longo da sua carreira.

Sem contar que o mercado muda cada vez mais rápido e novas áreas surgem o tempo todo. Especialistas falam até que as futuras gerações terão duas ou mais carreiras durante a vida. Ou seja, este é só o pontapé inicial! Boa sorte.