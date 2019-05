JBS, Ayrton Senna e CIEE têm vagas para programas de trainee, estágio e jovem aprendiz

ESPECIAL PARA O ESTADO

Em vários setores, companhias estão contratando em todo o Estado de São Paulo e em outras regiões do País. São vagas para graduados e também para aqueles que se encontram no decorrer do curso de nível superior. Pessoas com deficiência que ainda não completaram o ensino médio também podem ser contempladas com oportunidades abertas.

Instituto Ayrton Senna

O Instituto Ayrton Senna seleciona estudantes para vagas de estágio em São Paulo, na instituição voltada para oferecer soluções educacionais a crianças e jovens. O programa demanda disponibilidade de 30 horas semanais e que o estudante tenha previsão de concluir seu curso entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021.

A ampla gama de áreas que podem concorrer a uma vaga envolve: educação, marketing, comunicação social, administração, gestão de políticas públicas, administração pública, engenharia de produção, psicologia e outros. O programa oferece remuneração de R$ 1.700, além de benefícios. As inscrições vão até 10 de maio e podem ser feitas pelo site do instituto.

DSM



Com oportunidades em cinco cidades do Estado de São Paulo e em uma do Ceará, a empresa holandesa DSM, do ramo alimentício, disponibiliza 12 vagas para estágios de dois anos de duração. Os cinco municípios paulistas são: Brotas, Campinas, Mairinque, São Roque e São Paulo. O cearense é Pecem. O programa exige conhecimento de pacote Office intermediário e inglês intermediário ou avançado, com o espanhol sendo um diferencial.

A disponibilidade é de seis horas diárias, com flexibilidade nos horários. O estudante deve ter previsão de concluir seu curso até julho de 2021 e pertencer a áreas como administração de empresas, ciências dos alimentos, ciências econômicas, engenharia da computação, matemática, psicologia, entre outras.

A remuneração mensal do programa é de R$ 1.575, além de outros benefícios. As inscrições vão até 13 de maio e podem ser realizadas pelo site da DSM.

Novartis

A suíça Novartis, que conta com ampla atuação no ramo da saúde, oferece vagas para seu programa de estágios em São Paulo. A empresa abre inscrições trimestrais para universitários, e as vagas são para mais de dez cursos, que têm início no segundo semestre de 2019.

O interessado deve ter sua formação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. Além disso, inglês e pacote Office básicos são requeridos. As oportunidades são para estudantes de jornalismo, relações públicas, marketing, engenharias (todas), economia e outras.

A bolsa-auxílio do programa é de R$ 1.670, além de outros benefícios. As inscrições vão até 10 de maio, sendo realizadas no site.

Trainee JBS

A empresa conta em seu programa de trainee para 2019 com vagas em três estados: São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. A JBS busca profissionais formados entre 2016 e 2018 e com pelo menos um ano de atuação no mercado profissional. Os requisitos, assim como a atuação, variam de acordo com a unidade de destino, com todas estas cumprindo a carga de oito horas diárias.

As áreas de atuação variam entre produção, operação do canal de vendas, manutenção e logística. Os profissionais contratados pelo programa passarão por treinamentos na companhia, que serão voltados para capacitação técnica e gestão de pessoas. A JBS indica que possui cerca de 230 mil colaboradores, em 15 países, e é uma líder global no ramo alimentício. As inscrições devem ser feitas pela plataforma até o dia 19 de maio. A empresa não divulgou salários.

CIEE

Pessoas com deficiência podem concorrer a vagas que englobam requisitos desde o ensino médio ao ensino superior, na cidade de São Paulo. Os programas oferecem bolsa-auxílio e salário que variam de R$ 486 a R$ 1.500, de acordo com o período, que pode ser de quatro a seis horas diárias.

Entre as oportunidades oferecidas por empresas que têm parceria com o CIEE estão desde vagas para menores aprendizes a programas de estágio a quem esteja cursando o ensino superior. Entre os benefícios estão auxílio transporte, vale refeição, assistência médica e possibilidade de prorrogação do contrato e efetivação. Para estas e outras vagas o interessado deve acessar o site do CIEE.